Приставы обязали дорожников, которые ремонтировали Покровскую развязку в Иркутске, компенсировать вред, нанесенный Ангаре

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы обязали коммерческую фирму, которая реконструировала Покровскую развязку в Иркутске, выполнить требования природоохранного законодательства. По решению Кировского районного суда дорожники должны были компенсировать вред, нанесенный биологическим ресурсам реки Ангара, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

– Судебные приставы вручили директору предприятия постановление о возбуждении исполнительного производства со сроком исполнения пять рабочих дней, а также предупреждение об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, – отметили в ведомстве.

Чтобы избежать административной и уголовной ответственности, фирма решила добровольно исполнить решение суда и заключила договор с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. По условиям договора в Ангару выпустили более шести тысяч особей молодой пеляди.