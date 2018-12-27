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Экономика / Бизнес
28.12.2018

Проблемы предприятий лесной отрасли Приангарья обсудили с участием Иркутского отделения МКАС на базе ТПП Восточной Сибири

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы предприятий лесной отрасли Приангарья обсудили депутат Государственной думы, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский и руководитель Иркутского отделения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при ТПП РФ Максим Ясус. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Особое внимание стороны уделили вопросу внешнеэкономической предпринимательской деятельности. В настоящее время к депутату ГД РФ поступают заявления со стороны предпринимательского сообщества на неправомерные действия иностранных партнеров, которым они поставляют лесоматериалы. Недобросовестные  фирмы, как правило, из соседних стран Азии, задерживают платежи, а нередко и вообще не рассчитываются за отгруженный товар. Отечественные предприятия терпят существенные убытки, не имеют возможности погасить необходимые таможенные сборы и попадают в списки недобросовестных компаний. Обращения к государственной судебной системе также не приносят необходимого результата, так как ее решения не имеют юридической силы за рубежом.

Максим Ясус отметил, что МКАС может помочь предприятиям, попавшим в такую непростую ситуацию. Решения этого суда признаются за рубежом, так как защищены Конвенцией ООН. В России практика третейского судейства возрождается благодаря ТПП РФ. В Иркутске отделение МКАС было открыто на базе Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири в марте 2017 года. Сегодня оно активно развивает свою деятельность. МКАС имеет право разрешать не только международные, но и внутренние корпоративные споры. Немаловажно и то, что МКАС принимает окончательное решение, и никакие апелляции не предусмотрены.

Александр Якубовский поддержал предложение руководителя Иркутского отделения МКАС о проведении встреч с предпринимателями,  занимающимися экспортом или планирующим начать внешнеэкономическую деятельность, где рассказать об алгоритме действий, защищающих бизнесменов.

– За защитой своих прав необходимо своевременно обращаться в МКАС. Стороны еще на стадии подписания договора могут заключить письменное соглашение о передаче спора по заключенному между ними договору в конкретный третейский суд, – отметил Максим Ясус.

Александр Якубовский отметил, что систему МКАС надо совершенствовать и развивать.

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