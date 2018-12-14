Продажи в Instagram: 5 секретов для повышения эффективности

Интернет, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Интернет-магазины и просто личные страницы в Инстаграме сейчас являются отличным способом заработка для большинства людей. Они имеют множество положительных моментов в отличие от обычных стационарных магазинов и сайтов интернет-магазинов. Но многих предпринимателей интересует вопрос: "Как повысить продажи в условиях жесткой конкуренции?". Многие интернет-магазины и блогеры в Инстаграме доверяют задачу продвижения своих аккаунтов профессионалам, обращаясь к накрутке подписчиков в Инстаграме и накрутке лайков в Инстаграме. Одним из сервисов, предлагающих такие услуги, является prskill.ru. Как ещё повысить продажи в Instagram: 5 способов Для начала стоит проанализировать свою целевую аудиторию. Основную часть пользователей Инстаграма в США и европейских странах составляют женщины в возрасте от 18 до 29 лет. Также для привлечения потенциальных клиентов необходимо проанализировать своих конкурентов. Сделать это можно при помощи специального сервиса Just Unfollow. Данный сервис позволяет проанализировать пользователей по хэштегам, после чего выдает список подписчиков, которым возможно будет интересен ваш товар или ваши посты (если вы блогер или просто хотите продвигать свою личную страницу). Выберите оптимальное время для публикации постов. Основная часть подписчиков Инстаграма посещает аккаунты в утренние часы перед работой, и вечером после ужина. Соответственно, наиболее оптимальным временем для публикации товара является время: утром - с 6 до 8 часов и вечером с 19 до 22 часов. Также для этих целей вы можете воспользоваться сервером lconoScuare. Он анализирует активность ваших подписчиков, определяя в какое время они чаще всего ставят лайки, комментируют, подписываются. Опубликовывайте в Инстаграме только хорошие качественные фотографии, чтобы потенциальные покупатели смогли лучше рассмотреть ваше фото или покупаемый товар. Также неплохо было бы сделать несколько фото с разных ракурсов. Для продвижения своих товаров или услуг не нужно в большом количестве использовать хэштеги. Достаточно использовать не более 5 штук. Используйте несколько источников связи для клиентов. То есть помимо директ не лишним будет указать viber, watsapp и прочие сервисы, благодаря которым покупатели смогут с вами связаться. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.