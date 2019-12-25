Продолжение абсурда: депутаты думы Иркутска вновь направили на подписание мэру свой вариант бюджета города

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска вновь направили мэру на подписание свой вариант бюджета областного центра.

Соответствующее решение было принято на заседании думы 26 декабря в результате тайного голосования. В нем принял участие 31 депутат. За то, чтобы повторно направить на подпись мэру бюджет с учетом их предложений и поправок, проголосовали 24 человека, против – семеро.

Теперь, как заявил спикер думы Дмитрий Ружников, мэр должен подписать бюджет в таком варианте в семидневный срок.

Только после повторного утверждения бюджета депутаты намерены заслушать претензии к нему прокуратуры, направившей в думу соответствующее представление.

Напомним, отклоненный депутатами вариант бюджета, подготовленный администрацией, одобрен КСП и прокуратурой. Тогда как вариант депутатов, как отмечают в мэрии, нарушает множество норм законодательства и не является легитимным.

При этом 13 декабря 2019 года в адрес мэра Иркутска поступило два обращения председателя гордумы. Одно из них – с просьбой внести изменения в текст проекта решения «О бюджете города Иркутска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и приложения к нему с учетом одобренных поправок с приложением заверенной копии решения думы. Документ был подписан единолично председателем думы, и места для подписи мэра не предусматривал. Было ещё одно обращение, к которому приложено решение думы, проект которого внесен в установленном порядке мэром города Иркутска, но за принятие которого в предложенной редакции дума не голосовала.

Несоблюдение установленных бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами Иркутска обязательных требований, предъявляемых к содержанию решения о бюджете города и порядку его принятия, влечет недействительность указанного решения и незаконность его подписания, отмечают в мэрии.

Принятый депутатами документ также не обозначает сроки публикации бюджета и его вступления в силу, он нарушает требования Бюджетного кодекса, федерального закона, положения о бюджетном процессе.

Также отсутствует заключение Контрольно-счетной палаты Иркутска на проект решения о бюджете города с учетом внесенных поправок.

– Более того, из пункта три решения во взаимосвязи с его пунктом два следует, что дума, приняв решения, так и не приняла бюджет города в окончательной редакции, – отметила руководитель аппарата мэрии Лариса Красноперова.

– Как абсурдно само определение этой бумаги, так абсурдны и действия самих депутатов, сознательно вносящих хаос в жизнь города и иркутян, – считают в мэрии. – Только самороспуск думы сможет предотвратить дальнейшую войну против Иркутска групп влияния, который целью своей ставят лишь политические амбиции и бизнес-интересы. А Иркутск, скорее всего, в 2020 год войдёт с бюджетом 1/12 и пролетит мимо всех программ.