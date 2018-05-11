Продвижение сайтов – актуальная проблема для всех владельцев интернет-ресурсов

Интернет, 13.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сейчас практически все компании имеют свои сайты. Товары и услуги, предлагаемые фирмами, с помощью интернет-страниц могут гораздо быстрее найти своих клиентов. Актуальным вопросом для функционирования любого сайта является его продвижение. Раскручиванием площадки можно как заниматься самостоятельно, так и доверить такую работу профессионалам. У специалистов, конечно, лучше получить такую услугу, как комплексное продвижение сайтов.

К работе по продвижению сайта можно отнести комплексные действия, посредством которых посещаемость ресурса будет увеличена. Например, профессионалы советуют как следует поработать над доменным именем. В нем должно заключаться ключевое слово. Домен должен быть легко читаем и хорошо запоминаться.

В заголовках должны находиться ключи. Их необходимо удачно вписать, но весь заголовок должен смотреться естественно, хорошо читаться и привлекать внимание.

Содержание материала должно соответствовать вопросу читателя. С первых строк посетитель должен увидеть не размытые фразы, а текст, который действительно сориентирует в нужном направлении. Картинки, подзаголовки, списки будут в помощь клиенту для хорошего усвоения текста.

Сам текст должен быть с допустимым показателем уникальности. Её, если человек умеет писать и понимает толк в этом процессе, сможет повысить сам. Если нет, то опять же возможно прибегнуть к помощи специалистов. Минимум уникальность текста на сайте должна быть 85-90%, самый подходящий вариант – 95-100%. 100% - оптимальное решение.

Материал на сайте должен быть оптимизирован. Об этом достаточно много информации можно найти в интернете. Автору статьи необходимо подобрать нужный ключ и грамотно вписать его в текст. Иначе будет создано множество материалов, но их никто не увидит. Потому что поисковые системы не будут выдавать их в верхних строчках.

Для продвижения сайта стоит постоянно заниматься формированием базы подписчиков, удержанием старой аудитории и привлечением новой. Для этого нужно создать рассылку, поставить форму подписки в сайдбаре (боковой колонке сайта или блога, в которой размещается дополнительная информация для посетителей) и призывать людей подписаться. Также стоит использовать для наращивания аудитории разные бонусные проекты.

Если подписчики будут оставлять комментарии на сайте, не стоит оставлять написанное без внимания. Чтобы посетителям было комфортно, необходимо позаботиться об удобной форме для комментирования. На комментарии можно выводить, задавая в статьях разные вопросы. И обязательно на комментарии нужно отвечать.