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Экономика / Бизнес
27.11.2019

Проект бюджета города Иркутска на 2020-2022 годы прошел публичные слушания

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Проект бюджета Иркутска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов прошел процедуру публичных слушаний на площадке администрации города. Документ представила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, сообщает пресс-служба мэрии.

Доходы муниципального бюджета на 2020 год запланированы в сумме 18,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 10 млрд 365 млн рублей и неналоговые – 661 млн рублей. Межбюджетные трансферты учтены в бюджете на 2020 год в объеме 7 млрд 915 млн рублей. В этой сумме 6,4 миллиарда рублей составляют субвенции на осуществление государственных полномочий, около 1,5 миллиардов – субсидии на софинансирование реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов.

– Муниципальный бюджет по-прежнему отражает социальную направленность расходов. Доля средств, направленных на образование, культуру, здравоохранение и спорт, а также социальную политику составит почти две трети расходов. Средства на софинансирование иных расходных обязательств города будут учтены после принятия закона об областном бюджете. При этом хочу отметить, что в соответствии с законом Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области» город может получить в следующем году финансовую помощь из областного бюджета в объеме 1,3 млрд рублей. При планировании доходной части бюджета учтены выпадающие доходы в связи с отменой с 2021 года системы налогообложения в виде налога на вмененный доход и изменением порядка зачисления в бюджеты доходов от уплаты штрафов и иных денежных взысканий, – подчеркнула Альфия Валиулина.

В проекте бюджета на 2020 год учтено обеспечение деятельности муниципальных учреждений в размере 10 млрд рублей – это более половины общей суммы расходов бюджета. Около 8 млрд рублей будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы. Необходимо отметить, что бюджет на содержание дошкольных учреждений предусмотрен с учетом индексации расходов на питание воспитанников. На капитальный и текущий ремонт запланировано 263 млн рублей, в том числе капитальный ремонт здания Лицея-интерната №1, кровли в школе №31 и фундамента школы №38. В целях обеспечения безопасности учащихся около 50 млн рублей запланировано на оплату услуг охраны в школах и учреждениях дополнительного образования детей, в дополнение к кнопкам тревожной сигнализации.

– Расходы на социальную поддержку населения составят более 800 млн рублей. Они включают льготный проезд в муниципальном транспорте, в том числе по садоводческим маршрутам, лекарственное обеспечение, поддержку молодых специалистов и семей с детьми, оказание материальной помощи и ряд других. Важно отметить, что в сравнении с текущим годом на 54 миллиона рублей увеличены расходы на обеспечение бесплатным питанием школьников, в связи с ростом стоимости питания по льготным категориям учащихся, – отметила Альфия Валиулина. – Продолжится благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Расходы на благоустройство города составят в следующем году 959 млн рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства на строительство блока начальных классов к школе №14, крытого тренировочного катка в микрорайоне Университетский, физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Баумана и проектирование строительства детского сада в 6 микрорайоне Ново-Ленино. В последующих годах предусмотрены средства на строительство блока начальных классов к школе №57, спортивного модуля школы №8, детского сада в микрорайоне Лесной.

Кроме того, запланировано проектирование школы по улице Мелентьева, пристроя к Лицею-интернату №1, двух детских садов (в районе улицы Радищева и в микрорайоне Союз), школы искусств по улице Коммунистическая и трех спортивных объектов (ФОК в микрорайонах Топкинский, Лесной, ледовая арена по улице Ленская).

– Особо хочу отметить, что город продолжит участвовать в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году планируется завершить капитальный ремонт улица Култукская а также выполнить ремонт 23 км автомобильных дорог. Объем капитальных вложений в сферу городского хозяйства составит в следующем году 1 млрд 661 млн рублей. Также запланированы средства на приобретение жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега. Кроме того, в сферу транспорта будут направлены средства на приобретение транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, – пояснила заммэра.

Вложения запланированы с участием средств федерального, областного бюджетов, а также фонда содействия реформированию ЖКХ.

– С учетом обозначенных параметров бюджет города на 2020 год сформирован без дефицита в соответствии с политикой снижения муниципального долга. Несмотря на ограниченность финансовых средств, в целом бюджет города на предстоящие три года сбалансирован и обеспечивает исполнение всех возложенных на органы местного самоуправления полномочий, – подчеркнула Альфия Валиулина.

Расходная часть бюджета на 2020 год соответствует объему доходов, а в плановом периоде – меньше этого объема на сумму профицита бюджета, который сформирован в целях сокращения муниципального долга, в размере 63 млн рублей в 2021 году и 96 миллионов – в 2022 году.

Проект получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты, а также одобрение общественности города. В частности, председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Коренев отметил положительное влияние финансовых вливаний в благоустройство городской среды и подчеркнул значимость проведения работ по благоустройству города, способствующих формированию привлекательной и комфортной для жизни городской среды. Выступающий выразил надежду на то, что в дальнейшем будут также решены вопросы формирования инвестиционной привлекательности города Иркутска, сохранения его историко-культурного наследия и создания условий для снижения уровня оттока молодежи из города Иркутска.

Также Юрий Коренев отметил важность реализации мероприятий по расселению аварийного жилья в городе Иркутске. Выступающий обратил внимание, что в условиях недостаточности собственных средств бюджета города, необходимо провести работу по привлечению средств областного бюджета, в том числе в рамках закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области». Указанные средства могут быть направлены на реализацию ряда муниципальных программ города Иркутска.

Директор средней школы города №31, депутат думы города Иркутска Антонина Корочкина отметила необходимость увеличения средств, направляемых на проведение ремонтов зданий образовательных учреждений, на обустройство прилегающих к ним территорий, а также на оснащение учреждений оборудованием.

– Обеспечение условий для организации учебного процесса является проблемой. Потребность в финансировании указанных расходов на одного ученика по прошлогодним подсчетам составляла 10 тысяч 82 рубля, при имеющемся уровне финансирования из бюджета области – 2 тысячи рублей для школ и тысяча рублей для дошкольных образовательных учреждений. Надо обратить особое внимание на необходимость выполнения рекомендаций правительства РФ и создания достойных условий для развития детей на современном уровне, – отметила Антонина Корочкина.

Кроме того, она также подчеркнула сложность решения кадрового вопроса в сфере образования ввиду невысокого уровня оплаты труда учителей и воспитателей и отсутствия у них возможности приобретения жилья. Наряду с оказываемой поддержкой в виде единовременной денежной выплаты педагогическим работникам необходимо рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для учителей и воспитателей детских садов. Это проблема, которая не может быть решена на уровне города и которую необходимо обсуждать на уровне региона.

В заключение, Антонина Корочкина выразила надежду на проведение администрацией города Иркутска активной работы по привлечению субсидий из областного бюджета в рамках закона «О статусе административного центра Иркутской области» и призвала депутатов думы города Иркутска включиться в обозначенную проблематику.

По итогам публичных слушаний проект бюджета рекомендован думе Иркутска к принятию.

К слову, в мэрии отмечают, что непринятие бюджета города грозит целым "букетом" негативных последствий. В частности, возникнут перебои в нормальном функционировании бюджетной сферы и городского хозяйства - в связи с тем, что лимиты бюджетных средств будут доводиться в размере 1/12 части от предыдущего года. Соответственно, не будет возможности проводить закупочные процедуры.

Кроме того, у администрации не будет возможности заключить соглашение с правительством Иркутской области для получения межбюджетных трансферов, а также не будет возможности для получения средств федеральных программ (для проведения благоустройства парков и скверов, ремонта дорог, переселения из ветхого и аварийного жилья, строительства школ и детских садов). А это порядка 4 миллиардов рублей.

В мэрии напоминают, что договоры для нормального функционирования муниципальных учреждений необходимо заключать до наступления 2020 года, однако это невозможно, пока бюджет не принят. Соответственно, в работе учреждений в январе начнутся проблемы с оплатой коммунальных услуг, охраны и прочее. В том числе, не будет возможности выделения средств на охрану в образовательных учреждениях, питание в школах и детских садах.

Согласно статьи 22 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске постоянные комиссии, на которых депутаты отклоняют проект бюджета, предлагая отправить его на доработку, должны внести на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике и бюджету поправки в проект решения о бюджете не позднее, чем за два дня до заседания Думы города Иркутска. Однако на сегодня официально оформленные поправки от депутатского корпуса так и не представлены. Заседание думы при этом состоится уже завтра, 28 ноября.

Как считает Юрий Коренев, председатель Общественной палаты города Иркутска, на сегодня наблюдается намеренное расшатывание ситуации со стороны депутатов гордумы:

- Они, ничего не предлагая, отклоняют все предложения администрации. Опять же, новый состав Думы уже провел встречи с представителями областного правительства, Законодательного собрания региона. Результата не видно – каких-либо договоренностей не достигнуто, дополнительных денег в бюджет города не поступает. А только за этот год область не доплатила Иркутску порядка 600 миллионов рублей.

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