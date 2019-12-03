Проект бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы рекомендуют принять во втором чтении

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов рекомендовано принять на сессии регионального парламента во втором чтении и продолжить работу над ним в третьем чтении. Такое решение было принято 3 декабря на заседании профильного комитета ЗС.

Напомним, первое чтение законопроект прошел с некоторым затруднением. Депутаты остались недовольны тем, что в областном правительстве полгода работали над бюджетом, а в итоге многие нюансы оказались не учтены, и потребовалось вносить изменения путем поправок.

– Поправки большей частью согласованы между Законодательным собранием, органом исполнительной власти и лично губернатором. Кроме того, у нас есть поправки прокуратуры Иркутской области, часть из них тоже согласована, – отметила председатель комитета по бюджету ЗС Наталья Дикусарова. – Предложения депутатов, высказанные ранее, нашли свое отражение в поправках как депутатского корпуса, так и регправительства.

Всего было внесено, рассмотрено и одобрено более 40 поправок. В одном из депутатских предложений, например, нашли отражение ряд расходов на здравоохранение – приобретение оборудования для Ивано-Матренинской детской больницы, финансирование капитального ремонта в роддоме Черемховской горбольницы №1 и проектирования строительства поликлиники на 1000 посещений при Тайшетской районной больницы. Запланированы несколько капитальных ремонтов в учреждениях дошкольного образования в Заларинском, Чунском, Шелеховском, Балаганском районах, расходы на проектирование универсального спортзала на территории кадетского корпуса. Еще несколько поправок касались спорта и культуры, бюджетных ассигнований по госпрограммам и непрограммным расходам.

Губернатором, напомним, был внесен также ряд поправок. В них идет речь об уточнении объема трансфертов из федерального бюджета, субсидиях, дополнительной целевой поддержке, перераспределении средств в рамках госпрограмм, сбалансированности местных бюджетов.

От прокуратуры Иркутской области был предложен ряд редакционных поправок на основании Бюджетного кодекса РФ. Также, отметим, часть поправок из внесенной 41-й носили технический характер.

Кроме того, Наталья Дикусарова внесла еще несколько поправок. Так, она предложила направить 50 млн рублей на строительство пожарных депо в поселке Шиткино Тайшетского района и поселке Молодежный Иркутского района. Также по инициативе Натальи Дикусаровой депутаты решили перенаправить из непрограммных расходов 39,2 млн рублей на оснащение оборудованием биатлонного центра в Ангарске, 170 млн рублей – на проведение мероприятия «Большой Байкальский квест». Еще одной поправкой предусмотрено построить котельную на биотопливе около поселка Бирюсинка Иркутского района в результате перераспределения средств по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области».

В заключение, после длительного обсуждения, депутаты и представители регправительства договорились выделить дополнительно 10,7 млн рублей на бесплатное двухразовое питание детей-инвалидов в муниципальных и частных школах за счет уменьшения расходов по обслуживанию госдолга Иркутской области.

По итогам обсуждения на заседании комитета было рекомендовано принять проект бюджета Иркутской области во втором чтении, продолжить работу над ним в третьем чтении, вносимые поправки принимать по 6 декабря этого года.