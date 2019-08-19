Проект демеркуризации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» получил положительное заключение госэкспертизы

Усолье-Сибирское, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект демеркуризации цеха ртутного электролиза, расположенного на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», получил положительное заключение государственной экспертизы.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, пишет пресс-служба губернатора региона.

Бывший цех ртутного электролиза является объектом накопленного вреда и источником загрязнения окружающей среды. Его ликвидация – одна из приоритетных задач в области обеспечения экологической безопасности Иркутской области.

Заказчиком проектно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирское» является правительство Иркутской области. Изыскательские и проектные работы шли два года. На проектную документацию получены положительное заключение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы.

– Ликвидировать источник загрязнения ртутью в Усолье-Сибирском начнут в 2020 году. Бывший цех ртутного электролиза, расположенный на промышленной площадке ООО «Усольехимпром», будет полностью ликвидирован в течение трех лет, – сказал Андрей Крючков.

Напомним, в феврале 2019 года на территории Иркутской области ввели режим функционирования повышенной готовности в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром». После этого с промышленной площадки предприятия утилизировали больше тысячи баллонов с ртутью. Кроме того, в мае были завершены работы по демеркуризации складского помещения №15. В июне из резервного фонда Иркутской области выделено более 29,6 млн рублей на обследование 31 емкости на предмет наличия химически опасных веществ, определению их состава и объема, а также по ликвидации наиболее опасных веществ. Сейчас известно, что 22 из этих цистерн наполнены неизвестным веществом. Сейчас в министерстве природных ресурсов и экологии РФ находятся на рассмотрении проектно-сметная документация и заключение государственной экологической экспертизы для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Ситуация с «Усольехимпромом» находится на контроле федеральных надзорных органов.

Росприродназдор настаивал на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском, чтобы регион избежал глобальной экологической катастрофы. Глава ведомства Светлана Радионова также заметила, что Усолье может стать вторым Чернобылем.