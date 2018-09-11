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12.09.2018

Проект госплана развития Иркутской области обещают разработать до 1 ноября

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019-2023 годы должен быть представлен губернатору Сергею Левченко до 1 ноября текущего года. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, ответственным за выполнение этого поручения назначено областное министерство экономического развития.

Министерству финансов региона Сергей Левченко поручил также до 1 ноября разработать проект пятилетнего бюджетного плана. Ранее областной бюджет разрабатывался и принимался на трехлетний период. Разделы будущего госплана готовят остальные исполнительные органы государственной власти Приангарья, на это им дан срок до 8 октября.

Также губернатор поручил всем министерствам и ведомствам оказать содействие органам местного самоуправления муниципальных образований области в подготовке их предложений в проект государственного плана.

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