Проект по строительству в Приангарье золотоизвлекательной фабрики прошел экспертизу

Иркутская область, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект по строительству в Иркутской области золотоизвлекательной фабрики по переработке руды производительностью 2,6 млн тонн в год получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Проектируемая фабрика предназначена для переработки золотосодержащей руды месторождения «Голец Высочайший» с целью получения лигатурного золота.

Проектной документацией предусмотрено строительство главного корпуса обогатительной фабрики, приемных бункеров, галерей, резервуара оборотной воды, секций №4 и №5 хвостохранилища, временного хранилища промпродукта обогащения, системы гидротранспорта хвостов и промпродукта обогащения, очистных сооружений дождевых и талых вод, противопожарных резервуаров, противопожарной насосной станции, дренажных насосных станций, насосной станции технического водоснабжения, противопожарного резервуара, а также других необходимых инфраструктурных объектов.

Обработка исходной руды на золотоизвлекательной фабрике предусмотрена по гравитационной схеме с последующей переработкой полученного гравитационного концентрата пирометаллургическим методом в плавильном отделении.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет собственных средств застройщика.