Проект Тайшетской анодной фабрики получил положительное заключение экспертизы

Тайшет, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Проектная документация и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства Тайшетской анодной фабрики РУСАЛа получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Анодная фабрика будет построена в Тайшетском районе Иркутской области, в 6,5 км от города Тайшет и в 1 км от Байкало-Амурской магистрали. Проектируемая анодная фабрика и действующий Тайшетский алюминиевый завод сформируют единый промышленный узел компании в Тайшете.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, концепцией проекта предусмотрена тесная интеграция вновь создаваемого производства с действующим алюминиевым заводом – как в части потребления готовой продукции (обожженных анодов), так и по обеспечению фабрики энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой, защитными и очистными сооружениями, хозяйственно-бытовыми и прочими технологическими и вспомогательными объектами.

Анодная фабрика будет построена в пять этапов, с поочередным вводом основных технологических агрегатов анодного, прокалочного и утилизационного комплекса и постепенным наращиванием объемов производства. На первом этапе максимальная мощность фабрики составит 225 тысяч тонн обожжённых анодов в год.

Во время реализации первого этапа будет сооружен корпус обжига с газоочистной установкой, склад мазута и дизельного топлива, узел перегрузки глинозема, бункерные площадки для приема свежего и отработанного сырья, трассы газоходов с охладительной колонной, модульные здания котельной и компрессорной станции, очистные сооружения склада мазута и дизельного топлива. Также будут проложены наружные теплосети, подъездной железнодорожный путь и другие необходимые технологические и транспортные объекты.

Напомним, ранее положительную экспертизу получил проект литейного производства Тайшетского алюминиевого завода.