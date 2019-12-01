Проект закона о нормативах в сфере образования рассмотрел комитет по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья

Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания региона будут настаивать на обеспечении финансирования заработной платы работников образования Иркутской области в полном объеме, в том числе с учетом ее повышения.

Как сообщает пресс-служба ЗС, об этом было заявлено на заседании комитета по социально-культурному законодательству областного парламента, прошедшего сегодня под руководством Ирины Синцовой. Вопрос обсуждался в рамках рассмотрения законопроекта «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Участие в заседании комитета приняли вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров и председатель комиссии по контрольной деятельности Тимур Сагдеев, представители профильных министерств и профсоюзных организаций.

Как отметила Ирина Синцова, в законопроекте предусмотрено введение новых категорий работников, в частности тьютеров, дефектологов, преподавателей бурятского языка. По словам заместителя министра образования области Евгения Торунова, в проекте закона об областном бюджете на 2020 год субвенция на образование предусмотрено в полном объеме – 35,4 млрд рублей. Однако, исходя из заключения Контрольно-счетной палаты Иркутской области, согласно методике расчета, количеству новых воспитанников и учеников, объем субвенции должен превышать 39 млрд рублей.

Парламентарии подчеркнули, что неоднократно поднимался вопрос о недофинансировании отрасли и отсутствии реального роста заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей и воспитателей. По информации регионального Минобразования, рост зарплаты педагогов в следующем году составит 5%. Сегодня средняя заработная плата учителей составляет 38 тысяч 824 рубля, воспитателей – 33 тысячи 370 рублей. Представитель министерства сообщил, что при работе над законопроектом об областном бюджете 2020 года поправками будет предусмотрено еще дополнительно 900 млн рублей на субвенцию на образование с учетом замечаний КСП области. Объем субвенции также планируется скорректировать в следующем году с учетом уточнения контингента учащихся.

Законопроект рекомендован к принятию на сессии областного парламента. Завершая обсуждение, Ирина Синцова подчеркнула, что депутаты продолжат вести мониторинг ситуации и вернуться к обсуждению нормативов при уточнении областного бюджета.