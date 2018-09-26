Проекты из Иркутской области вышли в полуфинал конкурса социальных предпринимателей

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит предварительные итоги четвёртого Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышли 50 проектов из 32 регионов России. Среди них – пять проектов из регионов Байкала и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба компании.

Основные направления прошедших в полуфинал заявок – поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов представлена в формате мобильных приложений для детей и их родителей. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ, поддержке волонтерских движений.

В числе полуфиналистов конкурса «Навстречу переменам» две социальные инициативы из Иркутской области. Проект из Тулуна направлен на развитие дополнительного образования и профориентацию школьников. Автор предлагает создать новое образовательное пространство, внедрить методики дополнительного развития для подготовки карьерной траектории. Социальный предприниматель из Усолья-Сибирского представила на конкурс инициативу, которая поможет улучшению навыков взаимодействия в семьях, формированию семейных ценностей и всестороннему развитию личности детей.

Полуфиналист конкурса из Владивостока разработала образовательный проект: квест-школу и авторскую программу для просвещения родителей. Другая социальная инициатива из Владивостока – многофункциональные бригады для реабилитации детей с особенностями развития из удаленных районов Приморского края. Авторы социального проекта из Хабаровска планируют развивать волонтерское движение среди молодежи региона.

Социальные предприниматели приглашены на семинары, которые проходят в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Во время обучения они получают подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, а также приобретают знания в области социального проектирования, бизнес-моделирования, управления проектами, финансо

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очных интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы 10 лучших проектов 22 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где взрослое и детское жюри определит пять победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» – помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, газеты Metro и группы компаний VIASAT.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За шесть лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».