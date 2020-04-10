Прокуратура Боханского района при проверке торговой ярмарки выявила нарушения санитарных норм и земельного законодательства

Боханский район, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Прокуратурой Боханского района совместно со специалистом Службы ветеринарии Иркутской области проведена проверка соблюдения ветеринарно-санитарных правил при реализации мясной продукции на ярмарке «Выходной день».

Установлено, что одним из местных жителей реализация мяса конины и свинины производилась в отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов. В связи с этим, прокурором района в отношении гражданина вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства»), которое рассмотрено Роспотребнадзором и виновному назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, при организации и проведении ярмарки выявлены нарушения земельного законодательства, в частности – нецелевое использование земельного участка. Администрацией района не была разработаны схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке, порядок предоставления мест для продажи товаров, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Кроме того, план мероприятий по организации ярмарки не содержал сведений об адресе организатора ярмарки и перечня документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров.

При организации и проведении ярмарки не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства: не были обеспечены бесперебойная доставка и использование воды с последующей дезинфекцией емкостей, вывоз стоков с дезинфекцией емкостей для стоков, отсутствовало холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов, емкости для сбора мусора и так далее.

В целях устранения нарушений законодательства прокурором района в адрес мэра Боханского района внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.