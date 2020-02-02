Прокуратура – о том, почему завод по розливу байкальской воды в Култуке до сих пор не демонтирован

Слюдянский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы завода по розливу воды Байкала в посёлке Култук Слюдянского района продолжают оспаривать позицию Байкальской природоохранной прокуратуры по поводу незаконности предприятия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 19 февраля слушание дела Восьмым кассационным судом общей юрисдикции состоится в Кемерово.

– ​Несмотря на принципиальное несогласие ООО «АкваСиб», прокуратурой остановлено строительство завода, незаконная деятельность пресечена. Ценная с экологической точки зрения местность защищена от планируемого антропогенного воздействия. Напомним, что строительство велось на территории, где произрастают редкие растения, обитают перелётные птицы, в том числе, и те виды птиц, которые подлежат особой охране и включены в Красные книги различных уровней, – говорят в прокуратуре.

Что касается вопроса о сносе уже возведённого предприятия, то, как поясняют в ведомстве, для этого необходимо признать местность, занятую заводом, болотами. Основная проблема в том, что Таловские болота, о которых говорит общественность, в юридическом смысле болотами не являются. То есть они в реестре водных объектов не находятся, не стоят на кадастровом учете, границы их не определены.

Фото пресс-службы Байкальской природоохранной прокуратуры

​Сейчас прокуратура активно занимается решением этой проблемы. Болота хоть и считаются частью гидросферы, в отличие от остальных водоёмов не очевидны и необходимо проведение подтверждающих научных исследований. ​После прохождения всех процедур прокуратура сможет заявить о незаконном формировании земельных участков в границах водоема и как следствие о демонтаже конструкций.

– Порядок, который установлен законом, ускорить невозможно. Заявление требований о сносе конструкций по иным правовым основаниям исключено по нормам действующего законодательства, – говорят в прокуратуре.

Напомним, строительство завода в посёлке Култук началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составлял около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планировали запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту должен был составить 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год. В активную фазу скандал вокруг строительства завода вступил в начале 2019 года, хотя речь о создании предприятия шла еще в 2017 году. Тогда проект получил одобрение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который позднее неожиданно сменил свою позицию.

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной документации «Завод по производству питьевой бутилированной воды» в марте 2019 года, перед этим остановив в качестве обеспечительной меры строительство предприятия. Компания «Аквасиб» 30 апреля подала апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда Иркутска.

Иркутский областной суд 25 июня 2019 года оставил без изменений решение Кировского суда о незаконности строительства в поселке Култук Слюдянского района завода по розливу питьевой воды компании «Аквасиб». После этого компания обратилась с апелляцией в арбитражный суд Иркутской области, но не добилась успеха. Четвёртый арбитражный апелляционный суд в Чите также отклонил апелляцию «Аквасиба» и оставил без изменения решение суда предыдущей инстанции о незаконной аренде земли под строительство завода по розливу воды на Байкале.