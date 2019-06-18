Прокуратура оспорила ещё одно соглашение о санитарных рубках в Иркутской области

Братск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск Байкальского межрегионального природоохранного прокурора о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка в Братске. Документ позволил увеличить объёмы заготовки древесины под видом санитарных рубок вдвое. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

Участок находится на территории Падунского лесничества в водоохранной зоне Братского водохранилища. Договор аренды лесного участка изначально заключили по результатам торгов с определённым возможным ежегодным объёмом заготовки древесины при проведении в защитных лесах рубок ухода.

Основаниями для назначения выборочных санитарных рубок на общей площади 354,1 га явились акты лесопатологических обследований, проведенных 12 и 13 октября 2015 года. Прокурорская проверка выявила рад нарушений лесного законодательства, которые свидетельствовали о ничтожности дополнительного соглашения.

Так, оказалось, что фактически указанные в актах лесные участки в полном объёме не обследовались, информация о состоянии лесных насаждений, изложенная в актах лесопатологического обследования не являлась достоверной, также был незаконно изменён объём заготовки древесины без внесения изменений в лесохозяйственный регламент Падунского лесничества.

Помимо прочего, министерством лесного комплекса Иркутской области был нарушен порядок изменения условий договора аренды лесного участка, заключенного по результатам торгов.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Напомним, ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура оспорила в суде соглашение к договору аренды лесного участка в Падунском лесничестве Братского района, в 27 раз увеличивающее объем рубок и предоставляющее права на необоснованные санитарные рубки.

Глава Байкальской природоохранной прокуратуры Сергей Зенков заявлял о троекратном приросте санитарных вырубок. Под их видом происходит коммерческая заготовка древесины. Эти махинации уже привели к громким уголовным делам. Например, фигурантом стал глава регионального Минлеса Сергей Шеверда, при этом дело в отношении него затягивалось через витиеватые схемы. В 2018 году в Иркутской области приняли поправки, которые ужесточили наказание в сфере заготовки леса, однако, тот же Сергей Зенков считает, что ситуация в лесной сфере вышла из-под контроля и лесом сейчас управляет бизнес, а не власть. Так или иначе, в начале июня министр был арестован и отправлен в СИЗО на два месяца, причём апелляционная инстанция оставила меру пресечения неизменной.