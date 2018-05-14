Проверка товарного знака – важный этап процедуры регистрации

Российская Федерация, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Имея на руках подтверждение права обладания товарным знаком (патентом), производитель получает массу преимуществ и возможностей для развития бизнеса. Так, он может быть уверен, что никто другой не станет использовать раскрученное им имя ради собственной корысти. В противном случае всегда можно подать в суд с требованием возмещения ущерба и запрета на дальнейшее применение зарегистрированного товарного знака. Впрочем, можно извлекать дополнительную выгоду. Часто многие владельцы патентов предоставляют право на использование товарного знака (далее - ТЗ) другим предпринимателям, получая за это деньги. Иными словами, оформление патента – нужная и важная процедура, которой пренебрегать не стоит. Длится регистрация довольно долго (10–18 мес.), но результат себя оправдывает. Важно отметить, что наибольший период занимает проверка. Этот этап является самым сложным во всей процедуре регистрации прав на товарный знак, http://brandpat.ru/ – здесь можно оставить заявку на выполнение проверки и сопровождение всей сделки в исполнении профессионалов. Зачем нужна проверка Эта процедура является обязательной частью процесса регистрации. Дело в том, что патенты выдают только на уникальные и неповторимые товарные знаки. Причем в роли последнего может выступать любое обозначение: музыкальное, словесное, графическое или комбинированное. Важно, чтобы символика не повторяла или не была похожа на другие, ранее зарегистрированные товарные знаки. В противном случае новоявленного владельца патента ждёт судебный иск, административное или даже уголовное наказание за незаконное использование чужой интеллектуальной собственности. Другими словами, проверка товарного знака – это способ выяснить, нет ли такого же, и возможность запрета использовать данное обозначение в будущем. То есть, на запатентованные символы регистрация не распространяется. Как выполняется проверка Процесс это сложный и длительный. В ходе проверки выбранный ТЗ сравнивают сразу на несколько параметров соответствия: фонетическое;

смысловое;

графическое. Обращают внимание и на принцип написания, алфавит (кириллица или латиница), оформление обозначения. Важно, чтобы ни один из пунктов не соответствовал какому-либо другому бренду. Интересный момент: объёмная или изобразительная символика приравнивается к графической. Сходство в этом случае определяют по таким признакам: общее визуальное впечатление;

тип шрифта;

характер букв;

расположение символов по отношению друг к другу;

тип алфавита;

цветовое оформление. Если есть совпадения хотя бы по одному пункту, то обозначение не является оригинальным, и возникает вероятность отказа в регистрации. Товарный знак, даже когда он лишь ассоциируется с каким-либо другим, относится к категории сходных до смешения, что недопустимо. Крайне важно подобрать максимально оригинальную символику, которая бы не перекликалась ни с чем. Нюансы проверки Прибегают к двум способам: обычный и глубокий. Во втором случае проверяют не только патенты, что уже выданы, но и товарные знаки, на которые поданы заявки. То есть, глубокий принцип позволяет изучить базы Роспатента. Это важно, потому что сам процесс – от подачи заявки до регистрации – занимает больше года. Кто-то может успеть оформить ТЗ раньше, другому претенденту придётся начинать весь процесс заново. В случаях, если при глубокой проверке обнаружены 2 заявки на одно и то же обозначение, то приоритет остаётся за тем, кто первый обратился в Роспатент. Такой строгий подход необходим, чтобы точно определить уникальность и неповторимость символики, защитить владельцев уже зарегистрированных ТЗ от посягательств других предпринимателей. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.