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Экономика / Бизнес
24.05.2018

Прозвучало заявление вице-премьера РФ об отказе повышать налоги в ближайшие шесть лет

Санкт-Петербург, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление. По словам политика, правительство России не намерено повышать налоги в стране в ближайшие шесть лет, сообщают очевидцы и федеральные СМИ.

Силуанов подчеркнул, что власти должны создать для инвесторов и бизнеса стабильные условия, поэтому планируется не только не повышать налоги, но даже уменьшать те, которые негативно сказываются на экономике.

Как передают "Аргументы Недели", вице-премьер также заметил, что в настоящий момент в правительстве проходят консультации по налоговым вопросам. Уже сейчас можно сказать, что российское руководство будет активно развивать проектное финансирование и инфраструктуру, стимулировать импорт, а также уменьшать нагрузку на бизнес.

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