|Экономика / Бизнес
|24.05.2018
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Прозвучало заявление вице-премьера РФ об отказе повышать налоги в ближайшие шесть лет
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Санкт-Петербург, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сделал важное заявление. По словам политика, правительство России не намерено повышать налоги в стране в ближайшие шесть лет, сообщают очевидцы и федеральные СМИ.
Силуанов подчеркнул, что власти должны создать для инвесторов и бизнеса стабильные условия, поэтому планируется не только не повышать налоги, но даже уменьшать те, которые негативно сказываются на экономике.
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