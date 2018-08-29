ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
30.08.2018

«Путеводитель по бюджету Братска» признали лучшим в России

Братск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Путеводитель по бюджету Братска на 2018-2020 годы» стал лучшим проектом местного бюджета для граждан в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ежегодный открытый публичный конкурс проводился Финансовым университетом при правительстве РФ. Проекты по представлению бюджета для граждан среди юридических лиц оценивали в восьми номинациях.

Комитет финансов администрации Братска с «Путеводителем по бюджету города Братска на 2018-2020 годы занял первое место в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». Северная столица Приангарья оставила позади Новороссийск и Тюмень. Всего в этой номинации было представлено 52 проекта из муниципалитетов 21 субъекта Российской Федерации. От Иркутской области в конкурсе участвовали Братск и Иркутск.

В номинации «Бюджетный календарь» комитет финансов администрации Братска занял третье место с бюджетным календарем на 2018 год, уступив только департаменту финансов Брянской области и финансовому управлению администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Лучших члены жюри выбирали среди 13 проектов. В этой номинации Иркутскую область представляли Братск и Аларский район.

С итогами конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2018 году, а также с перечнем победителей и участников второго тура можно ознакомиться по ссылке.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске