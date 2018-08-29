«Путеводитель по бюджету Братска» признали лучшим в России

Братск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Путеводитель по бюджету Братска на 2018-2020 годы» стал лучшим проектом местного бюджета для граждан в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ежегодный открытый публичный конкурс проводился Финансовым университетом при правительстве РФ. Проекты по представлению бюджета для граждан среди юридических лиц оценивали в восьми номинациях.

Комитет финансов администрации Братска с «Путеводителем по бюджету города Братска на 2018-2020 годы занял первое место в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан». Северная столица Приангарья оставила позади Новороссийск и Тюмень. Всего в этой номинации было представлено 52 проекта из муниципалитетов 21 субъекта Российской Федерации. От Иркутской области в конкурсе участвовали Братск и Иркутск.

В номинации «Бюджетный календарь» комитет финансов администрации Братска занял третье место с бюджетным календарем на 2018 год, уступив только департаменту финансов Брянской области и финансовому управлению администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Лучших члены жюри выбирали среди 13 проектов. В этой номинации Иркутскую область представляли Братск и Аларский район.

С итогами конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2018 году, а также с перечнем победителей и участников второго тура можно ознакомиться по ссылке.