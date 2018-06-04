Рабочая группа по инвестициям будет создана на базе представительства Иркутской области в Москве

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области 4 июня состоялось заседание Инвестиционного совета под руководством губернатора Сергея Левченко. Был представлен ряд инвестиционных проектов в области газопереработки, пищевой промышленности, в сфере переработки отходов лесопиления, производстве строительных материалов и изоляции для трубопроводов.

Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Такие планы по реализации проектов говорят о хорошем инвестиционном климате в регионе, – отметил губернатор. – Кроме того, сегодня представлен доклад о состоянии реализации инвестиционных проектов, которые уже имеют статус региональных. Считаю, что это хорошая практика – проводить промежуточную оценку деятельности инициаторов. Так мы будем в курсе всего, что происходит на этапе реализации проекта.

Участники мероприятия ознакомились с презентациями инвестпроекта ООО «Иркутская нефтяная компания» по строительству газоперерабатывающего завода в пригороде Усть-Кута, инвестпроекта ООО «Иркутский масложиркомбинат» по строительству завода по переработке масел и жиров, инвестпроекта ООО «Группа компаний Старатель» по строительству завода по производству базальтового утеплителя в Шелехове, инвестпроекта ООО «ПИК-БИО» по созданию завода по производству топливных гранул (пеллет) в Усть-Илимске, инвестпроекта ООО «ППМ-Иркутск» по модернизации завода пенополимерминеральной теплогидроизоляции трубопроводов.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский представил доклады о ходе реализации региональных инвестиционных проектов. Так, проект «Реконструкция и техническое перевооружение завода по производству активных фармацевтических субстанций», реализуемый ООО «БратскХимСинтез», включен в реестр участников региональных инвестиционных проектов (РИП) 1 октября 2015 года. В создание производства на сегодняшний день вложено 1 млрд 175 млн рублей, а общий объем инвестиций составит 1 млрд 368 млн рублей. В 2017 году завершена реализация первого этапа проекта – запущен цех малотоннажного производства «Килолаб».

С 1 ноября 2015 года в реестр участников РИП включен проект по строительству объекта капитального строительства «Иркутский домостроительный комбинат» (ЗАО «Иркутский домостроительный комбинат»). На текущий момент объект введен в эксплуатацию. С 2016 года комбинат приступил к производству готовых изделий из бетона для использования в строительстве.

ООО «Аквасиб» реализует проект по строительству завода по производству питьевой бутилированной воды в Култуке, он включен в реестр с 1 апреля 2017 года. За отчетный период предприятием получена проектная документация, которая прошла экологическую и строительную экспертизы, получено разрешение на строительство.

Также министр доложил о проекте «По выращиванию индейки мощностью 3 тысячи тонн в год в живом весе в Ангарском районе Иркутской области», реализуемом ООО «Индейка Приангарья», проекте ООО «МедТехСервис» по производству тест-полосок и глюкометров, проекте «Производство современных дорожных материалов на основе сырья Иркутской области», реализуемый ООО «Байкальский битумный терминал», и ряде других.

– В целях организации системного контроля реализации региональных инвестиционных проектов предлагается проводить подобный срез на ежеквартальной основе, а подробную информацию о ходе реализации наиболее крупных проектов представлять на заседаниях Инвестиционного совета, – отметил Евгений Орачевский.

Также на заседании было принято решение о создании рабочей группы по инвестициям и стратегическому планированию при Инвестиционном совете при губернаторе Иркутской области на базе регионального представительства при правительстве РФ в Москве. В рабочую группу предложено включить представителей Государственной Думы, Высшей школы экономики, Российской ассоциации венчурного инвестирования, Внешэкономбанка и иных кредитных организаций, Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации.

Участники заседания рассмотрели вопрос о развитии конкуренции в Иркутской области, одобрили план соответствующих мероприятий («дорожную карту») в регионе до 2020 года.