Рабочая группа по налоговым льготам при Заксобрании Приангарья надеется расширить перечень пострадавших отраслей экономики

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Расширение перечня пострадавших отраслей для предоставления налоговых льгот обсудили члены рабочей группы по областным налогам при Межведомственном совете по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, заседание которой прошло 14 мая под председательством Натальи Дикусаровой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Участие в заседании приняли президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, председатель комитета по государственно-частному партнерству ИРО «ОПОРА РОССИИ» Виктор Сидоренко, председатель ИРО «Деловая Россия» Роман Ищенко, заместитель председателя Законодательного собрания Лариса Егорова, депутаты Георгий Любенков, Александр Гаськов, Николай Труфанов, Ольга Безродных, Валерий Хайдуков, Денис Шершнев и Андрей Маслов, представители Контрольно-Счетной палаты, профильных министерств областного правительства, налоговой службы и других общественных организаций предпринимателей.

На предыдущих заседаниях рабочей группы обсуждались законопроекты, внесенные группами депутатов, которые предусматривают предоставление льгот по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения, а также по транспортному налогу для малого и среднего предпринимательства. Альтернативные предложения поступили от депутатов фракции КПРФ и группы депутатов, входящих в остальные фракции Законодательного собрания. Было решено взять за основу законопроект, внесенный представителями разных фракции Законодательного собрания – «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР и «Гражданскую платформу», поскольку, по мнению рабочей группы, в нем отражен более комплексный подход к поддержке экономики региона.

Законопроектом предлагается, в частности, снизить до минимально допустимых ставки по УСН, а также предоставить 50% льготу по налогу на транспорт, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Условия предоставления льгот и соответствующие формулировки были отработаны совместно с профильными министерствами. Предполагается, что поддержку получат предприятия с объемом годовой выручки не более 5 млн рублей, сохранившие свои трудовые коллективы. По предварительным расчётам, объем поддержки из областного бюджета только по льготе УСН составит 371 млн рублей.

За основу в данном законопроекте был взят федеральный перечень отраслей, признанных пострадавшими в результате пандемии коронавируса. Между тем, на заседании был озвучен ряд предложений по расширению на региональном уровне данного перечня. Так, Лариса Егорова предложила включить в него предприятия, занимающиеся ремонтом и пошивом одежды. Георгий Любенков предложил предоставить льготы организациям, работающим в сфере здравоохранения, Александр Гаськов – управляющим компаниям и региональным операторам по обращению с ТКО. Этот вопрос рабочая группа решила проработать дополнительно. Наталья Дикусарова также вынесла на обсуждение рабочей группы все поступившие в адрес возглавляемого ею комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству предложения от предпринимателей и депутатов по включению разных отраслей в перечень пострадавших.

– Нам надо определиться, по какому принципу включать отрасли в перечень пострадавших сверх установленного федеральным центром. Кроме того, должна быть обеспечена сбалансированность, ведь какие-то предприятия продолжают работать, в то время как другие вынуждены полностью приостановить свою деятельность, – подытожила Наталья Дикусарова.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь пояснил, что меры поддержки, предусмотренные законопроектом, основаны, в первую очередь, на предложениях предпринимательского сообщества.

– Предоставление налоговых льгот повлечет недополучение областным бюджетом больших сумм доходов, и отрадно видеть, что, несмотря на это, депутаты Законодательного собрания и региональное правительство готовы пойти на эти меры и скорректировать областной бюджет, – отметил Алексей Соболь.

Также состоялось заседание рабочей группы по местным налогам, в число которых входит единый налог на вмененный доход и земельный налог. Как рассказали на заседании, на сегодняшний день четыре муниципальных образования в Иркутской области предоставили предпринимателям льготы по ЕНВД, остальные МО ответили, что принятие такого решения без предоставления компенсации местным бюджетам может привести к неисполнению муниципалитетами своих обязательств, в том числе по выплате заработных плат.

Участники совещания также обратили внимание на то, что президентом России Владимиром Путиным была озвучена мера поддержки в виде освобождения малого бизнеса от налогов за второй квартал текущего года. Официальных документов по данному решению еще не поступило, ожидается, что такой документ поступит в ближайшие дни. В связи с чем было предложено дождаться поступления документального решения, чтобы учесть все предусмотренные в нем нюансы, а также определить, на какой объем поддержки из федерального бюджета может в связи с этим рассчитывать Иркутская область и входящие в ее состав муниципальные образования.