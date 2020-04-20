Работающим жителям Приангарья, родившимся до 20 апреля 1955 года, выдадут больничный на 20-30 апреля

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работающим жителям Иркутской области старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен еще один больничный – с 20 по 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ИРО Фонда социального страхования России.

Электронный больничный на 11 календарных дней будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в региональное отделение ФСС. Лично обращаться к врачу или предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы работодателю не потребуется. Речь идет о работающих людях, которые родились не позднее 20 апреля 1955 года.

На основании этих сведений будет назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Выплата пособий будет осуществляться единовременно за весь период 11 календарных дней в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

Работодатель должен будет направить сведения о работниках в Иркутское региональное отделение ФСС, начиная с 20 апреля 2020 года по установленной форме.

Кроме того, если работодатель по объективным причинам не успел направить сведения на работников (дата рождения не позднее 6 апреля 1955 года) для оформления больничного листа в период с 6 по 19 апреля 2020 года, то он вправе направить реестры сведений с объяснением причин несвоевременного направления реестра в ФСС и подтверждением, что застрахованное лицо действительно не работало.

Сведения за период с 6 по 19 апреля и с 20 по 30 апреля должны быть направлены отдельно в отношении каждого из указанных периодов временной нетрудоспособности.