Работник АНХК отмечен дипломом 20 международной научно-практической конференции имени Леонида Кулёва

Томск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инженер-лаборант Ангарской нефтехимической компании Анна Ганина отмечена дипломом второй степени 20 международной научно-практической конференции имени Леонида Кулёва «Химия и химическая технология в 21 веке», которая прошла в Томске в конце мая, сообщает пресс-служба предприятия.

На конференции были представлены актуальные работы в сфере нефтепереработки и нефтехимии. В ней приняло участие большое количество студентов и молодых ученых из России и зарубежных стран. В их числе два работника АНХК – начальник испытательного центра – управления контроля качества Жанна Артемьева и инженер-лаборант Анна Ганина. Они познакомили участников конференции с докладами, посвященными научным исследованиям деятельности основных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств Ангарской нефтехимической компании.

Фото предоставлено пресс-службой АНХК

В научных докладах работников Ангарской нефтехимической компании исследованы вопросы повышения эффективности технологических процессов, выработки новых нефтепродуктов и их компонентов, а также улучшения экологической составляющей осуществляемых на предприятии процессов. Многие из озвученных на конференции предложений применяются в АО «АНХК» на практике, ряд других планируется реализовать в ближайшем будущем.

В итоге доклад Анны Ганиной на тему «Новые компоненты автомобильных бензинов на базе доступного отечественного сырья» отмечен дипломом второй степени международной конференции. Жанна Артемьева заочно представила работу «Использование ресурсов среднедистиллятных и тяжелых продуктов нефтепереработки» и получила диплом участника.