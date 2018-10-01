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Экономика / Бизнес
02.10.2018

Работникам здравоохранения Иркутской области Сбербанк готов выдавать ипотеку по индивидуальным ставкам

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк готов кредитовать сотрудников министерства здравоохранения Иркутской области и подведомственных ему предприятий на индивидуальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках сотрудничества с ведомством для работников организаций здравоохранения, а это 117 учреждений, банк предлагает дополнительный дисконт в размере 0,5 процентных пункта от базовой ставки, установленной для заемщиков, получающих заработную плату через Сбербанк. Условия действуют по программам кредитования для приобретения строящегося и готового жилья.

– Мы тесно сотрудничаем с министерством здравоохранения Иркутской области в рамках подписанной «дорожной карты». Так, например, один из совместных проектов связан с организацией безналичных расчетов в медицинских учреждениях. Кроме того, Сбербанк располагает большим перечнем небанковских инструментов, которые могут быть полезны нашим партнерам. Это опыт работы с клиентопотоком – то, чем занимается любая регистратура в больнице; опыт и знания в сфере управления, менеджмента. При этом услугами нашего банка сегодня пользуются более 25 тысяч сотрудников здравоохранения. Они являются потенциальными заемщиками, и мы надеемся, что в рамках подписанного соглашения с помощью Сбербанка  смогут улучшить свои жилищные условия и приобрести новое жилье, – отмечает управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

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