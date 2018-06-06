Расходы бюджета Ангарска увеличили на 324 миллионов рублей

Ангарск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске депутаты внесли поправки в бюджет городского округа. Доходы увеличены на 316,7 млн рублей, расходы – на 324,4 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Поправки внесли в связи с оперативностью решения вопросов, связанных с увеличением объемов межбюджетных трансфертов Иркутской области и обращениями главных распорядителей средств местного бюджета, а также с распределением остатков бюджета, сложившихся по состоянию на 1 января 2018 года.

Из общего объёма доходов 302,8 млн рублей – это целевые средства, направленные из областного бюджета. Почти 145 миллионов рублей составила субвенция на обеспечение государственных полномочий в сфере образования, говорят в администрации Ангарска.

Более 91,5 миллиона рублей направлено на реализацию мероприятий по программе формирования современной городской среды, из них 63,1 миллиона рублей будет потрачено на благоустройство дворовых территорий, 28,4 миллиона – на благоустройство общественных территорий. С учетом полученной субсидии планируется обустроить 16 дворовых территорий и приступить к благоустройству набережной вдоль поймы реки Китой.

За качественное управление бюджетным процессом в 2017 году Ангарский городской округ получил своеобразную премию в размере 35 миллионов рублей, которая будет направлена на социально-экономическое развитие округа.

На приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства в СНТ будет направлено 15 миллионов рублей, дополнительно 5,2 миллиона рублей на эти цели потратит муниципалитет. После ремонта сети будут переданы на обслуживание электросетевым организациям.

Целевые средства 9,9 миллиона рублей округу выделены на оказание содействия в капитальном ремонте дорог к садоводствам. В этому году предусмотрено завершение ремонта и ввод в эксплуатацию моста через реку Ода на Савватеевской территории. На эти цели предусмотрено 5,5 миллиона рублей.

Также депутаты утвердили передвижки бюджетных средств в других муниципальных программах. По программе Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 13,2 миллиона увеличится финансирование социальных выплат населению на оплату первоначального взноса при приобретении жилья. Таким образом, расходы по данному мероприятию составят 50,5 миллиона рублей.

Согласно вносимым изменениям, на 400 тысяч рублей увеличатся расходы на геодезические изыскания для строительства двух ниток водопровода от Ангарска до сетей водоснабжения поселка Мегет, ещё 137 тысяч предусмотрено на инженерные изыскания для строительства дороги из деревни Зуй в посёлок Мегет в объезд существующего кладбища, более 1 миллиона рублей – на прохождение экспертиз проектной документации на строительство дорог к южной жилой застройке села Одинск.

Московский Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направил Ангарскому городскому округу 800 тысяч рублей на реализацию проекта «Территория семьи».