Распределительные сети Усть-Илимской ГЭС расширяют в Иркутской области

Усть-Кутский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий по расширению Усть-Илимской ГЭС.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы, речь идет о реконструкции действующего энергооборудования и строительстве дополнительных участков распределительных сетей на высоковольтной трассе 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2» в Усть-Кутском районе.

Ввод в работу запроектированной ВЛ 500 кВ осуществляется в два этапа. На первом этапе ВЛ 500 кВ подключается к шинам ОРУ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС и ПС 500 кВ Усть-Кут и работает на напряжении 220 кВ. На втором (перспектива 2025 года) выполняется перезавод ВЛ на ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС и ПС 500 кВ Усть-Кут и перевод проектируемой ВЛ на напряжение 500 кВ.

В рамках реализации этапа 1.2 на подстанции ПС 500 кВ «Усть-Кут» будет сооружена новая ячейка №6 напряжением 220 кВ: ее установят на стальных опорах и железобетонных фундаментах. Строительство новой ячейки планируется и на открытом распределительном устройстве ОРУ 220 кВ для обеспечения присоединения высоковольтной линии электропередачи ВЛ 220 кВ, прокладываемой на магистральной трассе 500 кВ «Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2».

– Кроме того, проектной документацией предусмотрена установка автоматизированной системы управления технологическим процессом, систем молниезащиты и противоаварийной автоматики, а также иных устройств и сооружений, необходимых для обеспечения бесперебойной работы проектируемых объектов электроэнергетики, – отмечают в Главгосэкспертизе.

СПРАВКА:

Усть-Илимская гидроэлектростанция, эксплуатируемая с середины 1970-х годов, является третьей ступенью Ангарского каскада ГЭС – самого крупного в России по суммарной установленной мощности, которая составляет около 12 ГВт. Текущая производительность 16 гидроагрегатов Усть-Илимской ГЭС достигает 3840 МВт, что делает ее четвертой по мощности ГЭС в России.