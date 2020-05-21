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Иркутская область: экономика, бизнес
22.05.2020

Разобраться с процессом получения наследства в Сбербанке стало проще

Москва, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил на своем сайте специальный раздел «Наследство. Вопросы и ответы», актуальный как для наследников, так и для наследодателей.

Раздел отвечает на самые распространенные вопросы: как получить или оставить наследство, что входит в наследство и кому его можно оставить, какие выплаты и компенсации положены наследникам, что происходит с долгами наследодателя и можно ли отказаться от наследства, сообщает пресс-служба банка. На сайте подробно объясняется схема действий по получению наследства в банке, что позволяет клиенту сделать это с минимальными трудозатратами.

Дополнительно совместно с Федеральной нотариальной палатой была разработана информационная памятка «Как получить наследство в Сбербанке», в которой перечислены документы, которые понадобятся наследнику для получения наследства в Сбербанке в зависимости от ситуации.

Также с 7 мая 2020 года появилась возможность получить консультацию по тематике наследства по номеру 900. Сотрудник ответит на интересующие вопросы, а также направит смс со ссылкой на раздел «Наследство. Вопросы и ответы» и памятку по получению наследства, где можно подробно изучить информацию в свободное время.

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