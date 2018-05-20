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Экономика / Бизнес
21.05.2018

Развитие иркутских моногородов обсудят на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития моногородов Иркутской области обсудят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) – 2018, который пройдет 24-26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов.

Во время форума глава фонда Илья Кривогов намерен встретиться с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, а также с главами других регионов. Он обсудит с ними текущую ситуацию с реализацией инвестиционных проектов, в которых Фонд развития моногородов участвует на условиях софинансирования, а также перспективы сотрудничества в ходе новых инвестпроектов на территории моногородов.

Напомним, в начале 2016 года между Иркутской областью и Фондом были заключены два генеральных соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Усолье-Сибирское и Байкальск. Предполагалось, что Фонд профинансирует строительство инфраструктуры в этих городах.

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