Реализация программы РУСАЛа «Новое поколение» продолжается в Шелехове

Шелехов, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Один из крупнейших в мире производителей алюминия компания РУСАЛ продолжает реализацию программы для молодых специалистов «Новое поколение». Программа действует во всех городах присутствия РУСАЛа, в том числе в Шелехове. Планируется, что до конца года стажировку на шелеховской промплощадке компании пройдут 15 человек.

Благодаря программе «Новое поколение» у талантливых молодых специалистов появляется возможность получить опыт работы в крупной компании и зарекомендовать себя. В период стажировки участники программы получают зарплату, а в случае успешного прохождения испытания зачисляются в штат предприятия.

Программа «Новое поколение» стартовала в начала 2017 года. Сегодня первые ее участники уже являются полноправными сотрудниками РУСАЛа. Среди них специалист отдела ремонта зданий и сооружений Дирекции по экологии Иркутского алюминиевого завода Тарас Матвеев.

– Сотрудники центрального офиса РУСАЛа нашли мое резюме в интернете, – рассказывает молодой человек. – К тому моменту я окончил вуз, имел опыт работы в строительной сфере. Меня пригласили стажироваться на ИркАЗе, и я согласился. Успешно прошел программу, и меня зачислили в штат завода. Сейчас я отвечаю за формирование технических заданий на проведение ремонтов и экспертизу промышленной безопасности, контролирую, как идут ремонтные работы на заводе и за его пределами.

Участники «Нового поколения» отмечают, что залогом успешного прохождения стажировки является поддержка коллег и руководства. С их помощью молодые сотрудники быстрее входят в курс дела и приобретают новые знания теории и практики.

– Создание рабочих мест для молодежи, поддержка и развитие молодых специалистов – значимое направление деятельности любой компании, – комментирует директор по экологии ИркАЗа Алексей Тенигин. – Это важно и для предприятия, где постоянно должен быть кадровый резерв, и для самих молодых людей, которые мечтают состояться в профессии. Мы стараемся оказывать ребятам всестороннюю поддержку, чтобы они быстрее освоились на предприятии и, конечно, захотели здесь остаться.

Вакансии «Нового поколения» публикуются на крупных сайтах по поиску работы. Большим преимуществом для кандидатов станет хорошее образование, знание иностранных языков, желание профессионально развиваться.

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ