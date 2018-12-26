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Экономика / Бизнес
27.12.2018

Реальные сроки получили два черных лесоруба, спилившие 65 лиственниц

Осинский район, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Осинский районный суд вынес приговор двум черным лесорубам, которые в августе этого года спилили 65 лиственниц, причинив лесному фонду свыше 429 тысяч рублей ущерба.

Как сообщает пресс-служба суда, 57-летний житель Куйтунского района, имевший на момент совершения преступления непогашенную судимость, приговорен к двум годам в колонии строгого режима. Его подельник, 40-летний житель Иркутского района, проведет в колонии два года с трехлетним испытательным сроком. Также по суду с виновных взыщут причиненный ущерб.

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