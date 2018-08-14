Региональный минфин: доходы муниципалитетов Иркутской области увеличились на 1,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 14.08.18 (ИА "Телеинформ"), - За семь месяцев текущего года собственные налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований Иркутской области выросли на 1,5 млрд рублей. Об этом 14 августа на заседании Регионального совета сообщил первый заместитель министра финансов области Александр Каневский.

Мэры и главы территорий обсудили необходимость увеличения нормативов отчислений доходов в местные бюджеты, поскольку нехватка средств отмечается практически везде.

- Все нормативы отчислений могут быть изменены с учетом интересов не только городских округов и муниципальных районов, но и поселений, у которых тяжелая финансовая ситуация, - отметил мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Замминистра обратил внимание руководителей муниципалитетов на то, что местным органам власти надо активней работать над увеличением собственных доходов. Передача 30% от УСН в местные бюджеты с 1 января 2017 года привела к тому, что 80% средств было мобилизовано в городских округах. Однако, получив дополнительные доходы, города недостаточно активно поработали с собственной налоговой базой.

Александр Каневский также обратил внимание на законопроект Иркутской области о переходе к налогообложению торгово-офисных объектов недвижимости от кадастровой стоимости. Документ долгое время находится на площадке Законодательного собрания, к нему уже поступили финальные предложения от депутатов и предпринимателей. Одно из них напрямую затрагивает интересы муниципалитетов.

- В республике Татарстан было принято решение о налогообложении исходя из кадастровой стоимости торгово-офисных объектов недвижимости, только в тех территориях, где численность населения превышает 145 тыс. человек. Это позволило охватить четыре городских округа. Если мы попробуем добиться соизмеримого по численности населения охвата территории, то у нас это будут городские округа с численностью жителей в 50 тыс. человек. Это будет всего лишь шесть муниципалитетов. Остальные будут лишены возможности применения кадастровой стоимости при налогообложении, - отметил замминистра.

Еще одна возможность пополнения местных бюджетов - обязательное принятие закона о переходе к налогообложению имущества физических лиц от кадастровой стоимости с 1 января 2020.

Любой муниципалитет, обратил внимание Александр Каневский, по согласованию с представительным органом вправе частично или полностью заменить дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом по НДФЛ. Однако этим правом никто не пользуется.

По словам заместителя министра финансов Иркутской области Марины Загария, объем нецелевой поддержки муниципалитетов из года в год увеличивается: с 6,5 млрд рублей в 2016 году до планируемых 6,9 млрд рублей в этом году.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований сокращается. На 1 января 2016 года она составляла 1,142 млрд рублей, за год сумма сократилась на 30%, к 1 января 2018 года - почти на 60%.