Региональное УФАС проконтролирует рост цен на ГСМ перед посевной

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы усиления антимонопольного контроля в регионе за ситуацией в сфере ценообразования на нефтепродукты обсудили участники совместного совещания министерства сельского хозяйства Приангарья и Иркутского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина отметила, что вопрос повышения цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) может вновь остро встать весной следующего года в период посевной кампании.

– Учитывая ситуацию этого года, которая возникла с топливом во время посевной кампании, мы не можем исключать риски в будущем. Поэтому уже сейчас необходимо принимать меры, чтобы максимально снизить непредвиденные дополнительные расходы сельхозтоваропроизводителей на ГСМ, – подчеркнула Наталья Жилкина.

Руководитель УФАС Александр Кулиш в свою очередь сообщил, что региональное антимонопольное ведомство проведет мониторинг стоимости ГСМ, чтобы выявить причины ее повышения, и, по возможности, во взаимодействии с региональной властью будет содействовать сдерживанию таких процессов.

Кроме того, Александр Кулиш считает необходимым, при участии Минсельхоза Приангарья, наладить более тесный контакт с сельхозтоваропроизводителями для выяснения существующих актуальных вопросов, разрешение которых входит в компетенцию антимонопольного ведомства.