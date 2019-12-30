Решение о дальнейшей судьбе «Лесхоза Иркутской области» будет принято до 1 февраля 2020 года

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье рассматривается вопрос о реорганизации «Лесхоза Иркутской области» из-за долгов.

Вопрос обсуждался 30 декабря на оперативном совещании в правительстве Иркутской области. Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов, необходимость изменений связана, в первую очередь, с недофинансированием.

– В 2019 году при потребности в 4,3 млрд рублей из федерального бюджета было доведено 755 млн рублей или 17% от общей потребности. Еще 21% (938 млн рублей) был добавлен из областного бюджета. Необеспеченная потребность, таким образом, составила свыше 62%, – отметил он.

Кроме того, по словам Теймура Магомедова, вызывали вопросы проведенные в свое время реорганизации, в частности объединение в единую структуру. Существование лесхоза в таком виде нельзя считать максимально эффективным.

Недостающие средства лесхоз должен зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги и реализуя ликвидную древесину, полученную в ходе выполнения государственного задания по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Однако департамент лесного хозяйства по СФО не согласовывал в этом году акты лесопатологических обследований, которые являются основанием для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для выполнения государственного задания.

– Из-за проблем с зарабатыванием появились задолженности. Так, на конец года общий долг учреждения составил 650 миллионов рублей. Из них по налогам – 195 миллионов рублей, по страховым взносам от внебюджетной деятельности – 50 миллионов рублей и перед иными контрагентами – свыше 420 миллионов рублей. В связи с тем, что арестованы счета и нет возможности выполнять по ним операции, невозможно выполнять государственное задание по охране, защите и воспроизводству лесов. Фактически работа учреждения заблокирована. Это приводит к возникновению рисков срыва подготовки к пожароопасному периоду 2020 года и выполнению работ в пожароопасный сезон, – пояснил Теймур Магомедов.

Правительству Иркутской области предложено преобразовать Лесхоз Иркутской области, создав шесть областных государственных автономных учреждений (лесохозяйственных центров) и одно специализированное учреждение (Иркутская база авиационной охраны лесов), переименовав действующие, но не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность учреждения.

При этом председатель правительства региона Руслан Болотов сообщил, что окончательного согласия по этому вопросу исполнительная власть еще не достигла. Игорь Кобзев заявил, что решение должно быть принято до 1 февраля 2020 года.