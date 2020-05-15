Рестораторы и отельеры Приангарья попросили Игоря Кобзева помочь вывести отрасль из кризиса

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров подготовила открытое обращение на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с просьбой принять меры для вывода туристической отрасли из кризиса. Полный текст письма у себя на странице в соцсетях опубликовал предприниматель и бывший бизнес-омбудсмен региона Алексей Москаленко. – Мы, представители отрасли гостеприимства, обескуражены представленным общественности региональным планом поэтапного выхода из режима самоизоляции. В то время как Президент РФ В.В. Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма, при чем, делая это в «тесном контакте с деловым сообществом», мы продолжаем наблюдать фактически гибель отрасли. Ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к тому, что 80% предприятий могут попросту не открыться, – говорится в документе. Представители турбизнеса отмечают, что сегодня они теряют персонал, который годами обучали и совершенствовали прямо на предприятиях. Между тем, потеря коллектива – это не только снижение качества услуг и конкурентоспособности региона на рынке въездного внутреннего туризма, это еще жители области и их семьи, оставшиеся без средств к существованию. Число занятых в сфере гостеприимства на сегодня составляет по разным оценкам от 25 до 30 тысяч человек. Как минимум, треть от этого числа – это рабочие места для выпускников вузов и ссузов, для людей без образования, для низкоквалифицированных сотрудников в том числе, которым очень сложно найти работу в других отраслях. – Сложно переоценить роль отрасли гостеприимства как драйвера экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса. Работая для наших гостей, мы, в свою очередь, обеспечиваем занятостью целый пул поставщиков и подрядчиков, которые в настоящее время остались фактически без работы. Это представители ивент-индустрии, поставщики продуктов, профессиональной химии, текстиля, небольшие ремонтные мастерские и прачечные, транспортные фирмы, консалтинговые компании, которые ведут бухгалтерский учет, обучают персонал, обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и прочих законодательные требования, – написано в обращении. Эксперты заостряют внимание на том, что сфера общепита и так одна из самых строго регулируемых в стране с точки зрения санитарии. Профессиональные кухни оснащены перчатками, дезинфицирующими средствами, бактерицидными лампами. Кафе и рестораны выполняют требования не только российских СанПиНов, но и международных требований ХАССП. Весь персонал отелей и ресторанов имеет санитарные книжки и регулярно проходит медицинские осмотры. – Мы очень обеспокоены тем, что дальнейшее продление жестких ограничительных мер приведет к полному краху отрасли. Вместе с тем, мы понимаем, как важно не допустить взрывного распространения инфекции. Учитывая все вышеизложенное, мы просим Вас [Игоря Кобзева] провести с нами расширенную очную встречу при участии представителей органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мер поддержки малому и среднему бизнесу, представителей управления Роспортребнадзора по Иркутской области для выработки дальнейших совместных действий по выводу отрасли гостеприимства из кризиса. Мы со своей стороны готовы обеспечить соблюдение всех мер предосторожности, способствующих замедлению темпа распространения коронавирусной инфекции всеми участниками встречи, а также донести принятые совместные решение до всех участников отрасли, – обращаются представители турбизнеса к врио губернатора. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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