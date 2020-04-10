Резервный фонд Иркутской области предложено увеличить до 1,5 миллиарда рублей

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Резервный фонд Иркутской области планируется увеличить до 1,5 млрд рублей. С соответствующей инициативой в Законодательное собрание региона вышел глава области Игорь Кобзев.

Вопрос обсуждался 9 апреля на заседании комитета по бюджету областного парламента. Как пояснила исполняющая обязанности министра финансов региона Наталия Бояринова, главная причина внесения корректировок – необходимость обеспечить лечебные учреждения дополнительными средствами в связи с пандемией. Поэтому предлагается увеличить резервный фонд региона на 1,35 млрд рублей. Сделать это планируется за счет роста дефицита бюджета.

В результате расходная часть его составит 190,3 млрд рублей, доходная останется на прежнем уровне, дефицит составит 9.8 млрд рублей, госдолг также возрастет.

Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирина Морохоева напомнила, что федеральное законодательство обязывает субъекты не допускать превышения госдолгом норматива в 3% от инвестиционной части бюджета субъектов. Планируемы измеения выходят за пределы этого норматива, однако федеральные власти отложили вступление в силу этих требований до 2021 года в связи с пандемией. Поэтому препятствий вносимым изменениям она не видит.

На комитете было отмечено, что к законопроекту есть замечания, которые нужно учесть во втором чтении. В связи с этим предлагается принять документ в первом чтении на внеочередной сессии 10 апреля, в перерыве рассмотреть на заседании комитета поправки, а затем одобрить законопроект в третьем и окончательном чтении. Напомним, остальные корректировки планируется вносить в бюджет в мае.