Рынок потребительского кредитования показывает рост

Российская Федерация, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционные и самые популярные услуги, предоставляемые банками - это потребительские кредиты для физических лиц. С течением лет эта услуга развивается и набирает обороты. Практически каждый банк и многие специализированные интернет-ресурсы на данный момент имеют собственную крупномасштабную программу предоставления займов физическим лицам.

Наблюдается рост потребительских кредитов через торговые сети. Клиентами банков сейчас становятся самые разные возрастные группы. Например, все чаще молодежь приходит в банки для получения кредита на обучение. Популярными становятся запросы на получение кредита физическими лицами, имеющими плохую кредитную историю и просрочки (подробнее здесь).

Рынок кредитования не стоит на месте, он стремительно развивается. В данный момент каждый второй автомобиль и каждая третья покупка бытовой техники оформляется в кредит. Также развивается кредитование по овердрафту, ипотека, онлайн-займы и авто-кредитование. Сейчас кредитование физических лиц осуществляют все коммерческие банки, и постоянно наблюдается модернизация банковского сектора под обновленные условия работы. Это связано с растущей конкуренцией, и каждый банк и специальные онлайн-площадки желают привлечь как можно больше клиентов.

На сегодняшний день самыми востребованным остаются кредиты на жилье, на недвижимость - ипотечные кредиты. Коммерческие банки могут предложить следующие виды таких займов:

краткосрочный либо долгосрочный, который предоставляется для покупки земельного участка или предстоящего строительства - это земельный кредит;

кредит на короткий срок, предоставляемый заемщику для покупки или благоустройства земли для последующего строительства - или строительный кредит;

кредит на долгий срок непосредственно для покупки жилья.

Кредит физическому лицу предоставляется при прохождении следующих этапов. Первый - это изучение заявки на займ, затем изучается кредитоспособность клиента (доходы его и его семьи, минимальные расходы). Если по первым пунктам у банка нет нареканий, то составляется кредитный договор. После подписания его двумя сторонами клиент получает необходимую сумму. За выполнением условий договора контроль осуществляется банковским учреждением. Порядок выдачи денежной суммы и погашения задолженности определяется согласно принципам кредитования, которые у разных банков могут отличаться.