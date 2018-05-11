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Экономика / Бизнес
11.05.2018

Рынок труда Приангарья: высшее образование не востребовано, большой спрос – на рабочие руки

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 80% жителей Иркутской области, стоящих на бирже труда, обладают высокой компетенцией, при этом более 60% предложений работодателей касается рабочих специальностей. Об этом стало известно в ходе круглого стола, прошедшего 11 мая.

Как сообщила начальник управления занятости населения регионального Минтруда Наталья Шлыкова, список наиболее востребованных специальностей в регионе стабилен. Это автомеханик, лаборант химического анализа, мастер столярно-плотницких работ, плиточник-облицовщик, повар-кондитер, сварщик, слесарь, специалист по информационным системам. Потребность рынка труда сохраняет свою структуру на протяжении целого ряда лет. При этом, ТОП-50 наиболее востребованных специальностей ориентирован на перспективу. Таким образом, большинство профессий из списка будут актуальны ближайшие 5-10 лет.

По словам эксперта, ежегодно в управление занятости населения обращается более 80 тысяч специалистов, а рынок труда в этот же срок предлагает более 100 тысяч вакансий.

– Мы видим, что на каждого занятого поиском работы по цифрам вакансия есть. Тем не менее, рынок сохраняет дисбаланс спроса и предложения. Порядка 70-80% наиболее востребованных на рынке труда профессий требуют среднего специального образования. При этом только около 40% ищущих работу имеют среднее специальное образование. На ближайшую перспективу потребность в рабочих специальностях сохранится, – подчеркнула Наталья Шлыкова.

В ближайшее время в Иркутской области будут востребованы водители крупнотоннажных автомобилей, машинисты различной техники и аппаратов, электро-газосварщики, рабочие строительных специальностей, повара и работники организаций общественного питания, торговые работники. Официальный список «наиболее востребованных профессий до 2028 года» доступен на сайте регионального министерства труда и занятости. В него входят предложения более двух тысяч работодателей, и сортируется как по профессиям, так и по территориям. По оценкам ведомства, до 2028 года Приангарью будет требоваться порядка 160 тысяч пар рабочих рук ежегодно.

Как отметила директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр» Татьяна Измайлова, количество вакансий ежегодно растет и превышает число обращающейся в центр молодежи в два-три раза. Вместе с тем, большинство предложений ориентированы на низкоквалифицированный труд. Согласно проведенным центром социологическим исследованиям, количество молодых людей, готовых работать не по специальности и переквалификации в случае серьезного повышения заработка за последние годы выросло с 30 до 60%. При этом минимальным уровнем оплаты труда молодежь называет оклад в 35 тысяч рублей.

– Выросло другое поколение, которое, к сожалению, воспитано немного по-другому, они не хотят работать из альтруистических соображений. Может быть, они больше себя любят, лучше ориентируются в окружающем мире. Им нужно комфортное жилье, наличие сервиса, развлечений, и всего остального, что определяет уровень жизни. Видя, как живут их родители, ребята прекрасно понимают: для того чтобы иметь все необходимое, 20-25 тысяч рублей недостаточно, – заключил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

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