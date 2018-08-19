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20.08.2018

Росгеология оценила золотоносность Каверга-Конкудерской площади в Мамско-Чуйском районе

Мамско-Чуйский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Иркутскгеофизики» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) оценили прогнозные ресурсы рудного золота Каверга-Конкудерской площади. Объект расположен в Мамско-Чуйском районе.

Как сообщает пресс-служба «Иркутскгеофизики», в течение трех лет на объекте искали рудное золото за счет средств федерального бюджета. Государственный контракт на выполнение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ был заключен между АО «Росгеология» и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 30 июня 2015 года.

За весь цикл исследований специалистами Ангарской геологической экспедиции выполнены литохимические поиски на всей территории (400 квадратных километров), а также проведены детализационные работы, включающие в себя поисковые маршруты, проходку шурфов и канав вручную, траншей бульдозером.

По их результатам в пределах Каверга-Конкудерской площади оценен ресурсный потенциал рудного золота по категории  Р3 – 300 тонн, в пределах двух участков (Базового и Олонгро) были получены единичные рудные сечения и определены ресурсы рудного золота по категории Р2 – 0,88 тонны. Даны рекомендации по проведению дальнейших геологоразведочных работ.

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