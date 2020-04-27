Росгвардейцы в заливе Курма Иркутского водохранилища задержали браконьеров

Иркутский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники отряда мобильного особого назначения (на транспорте) управления Росгвардии по Иркутской области в совместном рейде с инспекторами рыбоохраны в заливе Курма Иркутского водохранилища с поличным задержали браконьеров за незаконный вылов ценных пород рыб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Мужчины добывали рыбу с помощью запрещенных снастей, с применением плавсредств, что также противоречит правилам рыболовства. У них были обнаружены сети и улов – мешок щуки и окуня. Теперь нарушителям грозит крупный денежный штраф, – отметили в Росгвардии.

Инспектора рыбоохраны напоминают, что на период нереста, с 25 апреля по 25 июня во всех водоемах региона нельзя добывать хариуса, тайменя и ленка, а с 1 мая по 15 июня вводится запрет на вылов щуки.

Совместные рейдовые мероприятия сотрудников ОМОН (на транспорте) управления Росгвардии и инспекторов рыбоохраны по выявлению и пресечению незаконной добычи рыбы на территории Иркутской области будут продолжаться и впредь.