Рослесхоз выявил многочисленные нарушения в деятельности министерства лесного комплекса Приангарья

Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Рослесхоз продолжит внеплановую проверку министерства лесного комплекса Иркутской области. Она продлится до конца ноября 2019 года, будет усилен состав комиссии.

Решение об этом принято в связи с многочисленными нарушениями, выявленными в ходе текущих контрольных мероприятий, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Рослесхоз проверяет достоверность данных, отраженных в актах лесопатологических обследований и актах о лесных пожарах. Также ведется проверка соответствия выполнения мероприятий по защите лесов и тушению пожаров действующим нормативным требованиям. Осуществляется контроль за расходованием средств субвенций федерального бюджета на указанные мероприятия. По фактам проведения рубок, имеющих признаки незаконной заготовки, рассчитывается размер вреда, причиненного лесам.

При этом, помимо правильности санитарных рубок, проверяются лесосеки, на которых назначены и проведены рубки ухода, в особенности, проходные рубки, также зачастую выполняемые со значительными отклонениями от действующих требований законодательства. Кроме того специалистами, входящими в состав комиссии, оцениваются действия подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области учреждений.

Проверка исполнения министерством лесного комплекса Иркутской области переданных полномочий в области лесных отношений проводится Рослесхозом по поручению министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина с 28 октября 2019 года. Мероприятие проходит с привлечением специалистов территориальных органов и подведомственных Рослесхозу организаций из четырех федеральных округов, по согласованию с прокуратурой Иркутской области.