«Роснефть» подтвердила нефтегазоносность лицензионных участков в Восточной Сибири

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Геологи «Верхнечонскнефтегаза», дочернего предприятия «Роснефти», по итогам испытаний восьми разведочных скважин на лицензионных участках в Катангском районе Иркутской области подтвердили их промышленную нефтегазоносность.

Поисково-оценочная скважина на Преображенском лицензионном участке, которую пробурили рядом с месторождениями Северо-Даниловское и им. Лисовского, показала рекордный дебит безводной нефти – 582 м3/сутки, сообщает пресс-служба компании.

При подготовке точек скважин использовались передовые технологии работы с данными 2D и 3D сейсморазведки. Все скважины были пробурены с учетом принципиально нового геологического подхода.

На основании данных, полученных в ходе испытаний поисково-разведочных скважин, в ближайшее время будет подготовлено обоснование в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ с целью постановки на Государственный баланс запасов новых месторождений.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». Компания взяла на себя обязательство восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

СПРАВКА:

АО «Верхнечонскнефтегаз» разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, одно из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в Катангском районе Иркутской области. Предприятие является оператором работ на 15 лицензионных участках НК «Роснефть» в Иркутской области и Красноярском крае.