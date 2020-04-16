Роспотребнадзор: указ врио губернатора об ограничительных мерах в Приангарье будет действовать минимум до конца года

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Указ врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об ограничительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавируса, будет действовать минимум до конца года. Об этом депутатам Законодательного собрания региона заявил глава управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Савиных. – Сейчас прогноз по дальнейшему развитию ситуации сложно делать – все зависит от ряда факторов, – заявил он. – Процесс развития коронавируса включает четыре этапа. Первый – это отсутствие в регионе коронавирусной инфекции, второй – это единичные завозные случаи без распространения, третий – это ограниченное местное распространение коронавирусной инфекции – мы его проходим сейчас. Четвертый этап – это масштабное распространение без прослеживания эпидемиологической связи случаев – на этом этапе находится наша столица. Дмитрий Савиных отметил, что об эффективной борьбе с заболеванием можно будет говорить, если все заинтересованные службы, ведомства, главы МО примут все меры по разобщению населения, как было в первую неделю после выхода указа губернатора о самоизоляции. – Я считаю, что тогда это позволило нам разобщить людей и избежать резкого роста заболеваемости, – отметил главный санитарный врач. Сегодня мы наблюдаем с утра до позднего вечера полные улицы народа. И сложно предугадать, что нам это даст через 14 дней, особенно с учетом того, что среди нас могут быть бессимптомные носители вируса. Сейчас в приоритете разграничительные мероприятия. То, что было предпринято губернатором по запрету массовых мероприятий, сыграло большую роль. Мы и все медицинское сообщество поддерживаем решение президента о продлении режима самоизоляции до 30 апреля – это позволит нам не войти в пике. При этом у парламентариев возникли многочисленные вопросы по исполнению указа губернатора, а также относительно того, как Иркутская область была подготовлена к появлению инфекции. Так председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов отметил, что об угрозе коронавируса было известно еще в декабре, и время на подготовку медучреждений в регионе было. При этом и ранее неоднократно поднимался вопрос о выделении отдельного лечебного учреждения для больных с внебольничной пневмонией. Однако так ничего и не было сделано. В результате иркутская больница №10 была закрыта на карантин из-за того, что у поступившей туда с внебольничной пневмонией пожилой пациентки был диагностирован коронавирус. Всего же в областном центре восемь лечебных учреждений оказались закрыты на карантин из-за того, что там побывали пациенты, у которых диагностировали коронавирус. – С декабря мы знали об этой инфекции – и как мы к ней приготовились, если восемь лечебных учреждений оказались закрыты на карантин? Это проблема с маршрутизацией или с чем-то еще? – настойчиво интересовался депутат. – Мы ставили вопрос о необходимости стационара под внебольничную пневмонию, а организация самого лечебного процесса – это не вопрос Роспотребнадзора, – заявил Дмитрий Савиных. Председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова выразила озабоченность тем, что после открытия парикмахерских и салонов красоты стали поступать многочисленные жалобы о нарушении там установленных требований – стригут по три человека в зале и так далее. – Если так будет продолжаться, то вряд ли и дальше власти будут откликаться на такие просьбы бизнеса, поскольку это чревато определенными последствиями, – обратилась она к владельцам этих организаций. – Что касается парикмахерских – мы на заседании противоэпидемической комиссии сошлись во мнении, что открывать их преждевременно, – отметил Дмитрий Савиных. Однако Наталья Дикусарова предложила не обсуждать уже принятое решение. Напомним, именно депутаты Заксобрания настаивали на нем. – В первую очередь группа риска – парикмахеры, а не само население, поскольку у них близкий контакт и большой поток, – пояснил глава ведомства. – Меры, прописанные в указе губернатора, направлены именно на то, чтобы предупредить инфицирование других работников и предотвратить распространение среди населения. Депутат Артем Лобков выразил озабоченность ситуацией на дальних междугородних автобусных маршрутах в регионе. Он отметил, что, например, маршрут до Усть-Илимска занимает 10 часов, люди долго находятся в замкнутом пространстве, едут без масок, что приводит к высокой опасности заражения, а также повышает вероятность заноса инфекции в территорию, где ее до сих пор не было. Лаборатории работают в три смены – рассчитаны на 500 анализов в сутки, а выполняют 1000. Но участие специалистов в самом процессе минимально, почти все происходит автоматически. – Ограничения по наполняемости автобуса нет и не может быть. Но перемещение населения за пределы Иркутской области и внутри нее очень снизилось, – пояснил Дмитрий Савиных. Артем Лобков отметил, что значительно снизить опасность можно было бы, раздавая маски при посадке в автобус и тогда же замеряя температуру у пассажиров. – Маски – первоочередная мера профилактики, их все должны носить, – ответил главный санитарный врач региона. – Но для этого рынок должен быть насыщен средствами индивидуальной защиты. Сейчас правительство принимает меры для этого, но до насыщения рынка еще далеко. Депутат Нина Чекотова подняла вопрос об исполнении одного из пунктов указа губернатора, согласно которому в продолжающих работать магазинах, учреждениях и так далее площадью более 100 квадратных метров должны быть установлены бактерицидные лампы или рециркуляторы воздуха. За неисполнение этого требования, как и других, индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей. – Одна такая лампа охватывает площадь 20 квадратных метров, ее стоимость – 15 тысяч рублей, – отметила парламентарий. – К примеру, гипермаркет «Лента» – это 3 тысячи квадратов. Я должна с них требовать установку этих ламп и по закону, и по гражданской совести. Я согласна купить их с предпринимателем по принципу 50 на 50. Но только на помещение «Ленты» нужно 300 ламп. Готово ли государство их реализовать? Мы готовы их купить – скажите, где? Дмитрий Савиных заявил, что это вопрос не к его ведомству. – Мы обязаны доводить все возможные меры безопасности и профилактики, – заявил он. – Поэтому мы свои рекомендации довели. Если губернатор посчитал нужным включить это в указ, он соглашается с Роспотребнадзором. Но указ губернатора принят, его действие не завтра закончится. Мы в этой ситуации будем жить, в лучшем случае – до конца года. И если мы не сделаем все для ужесточения принимаемых мер, то предполагать дальнейшее развитие ситуации очень сложно. Он также отметил, что установка такого оборудования – необходимая мера. – Но понятно, что сейчас всем субъектам РФ оно нужно, насыщение рынка происходит недостаточно быстро. И, думаю, никто не будет выдвигать требований к предпринимателю, если насыщения рынка этим оборудованием нет. – И мне такие вопросы поступают, – отметил депутат Георгий Любенков. – В связи с этим хотелось бы выразить пожелание, чтобы решения оперативного штаба были выполнимы. По бактерицидным лампам распоряжение вышло – мне люди звонят и говорят, что готовы их купить, но ближайший завод в Новосибирске обещает их поставку не ранее сентября. Если на рынке этого нет, то с нас точно и не спросят? У нас обычно виноватого всегда найдут, и предприниматель будет виноват во всех грехах. – Но они же открылись и работают, – попытался аргументировать свою позицию Дмитрий Савиных. – Предприниматель работают на свой страх и риск и на страх и риск покупателя или клиента, – не согласился Георгий Любенков. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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