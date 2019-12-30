Роспотребнадзор: в 20 организациях Приангарья обнаружена продажа 88 партий некурительной никотинсодержащей продукции

Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проведен мониторинг на 8056 объектах, в том числе на 6648 предприятиях торговли и 1408 общественного питания.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, мониторинг ведется во взаимодействии с органами прокураты и внутренних дел. По его результатам проведено 45 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. В 20 организациях обнаружена торговля 88 партиями некурительной никотинсодержащей (пищевой) продукции в количестве 1253 единиц. На товар наложен арест. Ответственные лица буду привлечены к административно ответственности.

Кроме того, в рамках мониторинга сайтов в интернете выявлены факты продажи некурительной никотинсодержащей продукции – «леденцы с никотином», «жевательная смесь без содержания табака» с сертификатами соответствия. В связи с этим подготовлено 74 административных исковых заявления о признании информации, распространенной через интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Ситуация остается на особом контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области.