Роспотребнадзор: в Иркутской области с начала года забраковано 118 партий рыбной продукции

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года забраковано 118 партий рыбной продукции общим объемом 415 кг.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на территории региона находится 3 тысячи 789 предприятий торговли, общественного питания и перерабатывающей промышленности, на которых осуществляется обращение рыбной продукции.

За 2018 год управлением Роспотребнадзора проверено 90 объектов, осуществляющих оборот продукции из водных биоресурсов, на 74 объектах выявлены нарушения требований санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей.

Основными нарушениями были:

- нарушения требований к маркировке;

- нарушение условий хранения и сроков годности рыбной продукции;

- нарушение требований к продукции по показателю «массовая доля глазури», введение в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств товаров;

- отсутствие товаросопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность.

Проведены лабораторные исследования 58 проб рыбной продукции на содержание фосфатов и глазури. Не соответствовали требованиям по содержанию глазури 11 проб, из них три импортных (моллюски, ракообразные). Превышение по содержанию фосфатов обнаружено в четырех пробах отечественных производителей.

По микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, санитарно-химическим показателям исследовано 363 пробы рыбы и продукции из водных биоресурсов.

По физико-химическим показателям 3,3 % проб не отвечали установленным требованиям. По микробиологическим показателям 3% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормам.

В результате забраковано 118 партий рыбной продукции общим объемом 415 кг. По результатам проверок вынесено 56 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 270 тысяч рублей.

Выданы предписания об устранении нарушений действующего законодательства, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендует при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность её упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации, а для глазированной продукции сведений о процентном содержании глазури. В случае сомнений у потребителя в качестве и безопасности приобретаемой рыбной продукции следует обращаться в управление Роспотребнадзора.