Россельхознадзор: экспорт древесины из Приангарья за рубеж в январе-марте 2020 года снизился в 1,4 раза

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Экспорт древесины из Иркутской области в иностранные государства в первом квартале 2020 года в виде пиломатериалов снизился на 25%, а в виде круглого леса – на 62%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области.

По данным ведомства, пиломатериалов с территории региона за границу было вывезено 1 млн 658 тысяч 785 кубометров, леса-кругляка – 557 тысяч 455 кубометров. За первый квартал 2019 года было экспортировано 2 млн 213 тысяч 91 кубометр пиломатериалов и 904 тысячи 363 кубометров круглого леса.

Объем древесины, вывезенной в другие регионы Российской Федерации за январь-март 2020 года, составил 175 тысяч 285 кубометров в виде пиломатериалов и 14 тысяч 462 кубометра круглого леса, а за тот же период 2019 года – 213 тысяч 923 и 14 тысяч 601 кубометр соответственно.