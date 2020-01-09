Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область цитрусовых из Китая

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область и другие регионы России цитрусовых из Китая.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в рамках переговоров представителей ведомства и Главного таможенного управления КНР неоднократно отмечалось, что продолжается систематические выявление опасных карантинных объектов в импортируемой продукции – цитрусовых плодах, поставляемых из Китая в Россию.

В связи с этим Россельхознадзор вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур – до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер.

В ведомстве отмечают, что управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в 2019 году проконтролирован ввоз из КНР на территорию Приангарья 1 тысячи 512 тонн мандаринов, 17,5 тонн апельсинов, 1 тысячи 218 тонн помело. По информации управления, цитрусовые являются самыми популярными фруктами, ввозимыми из Китая на территорию Иркутской области.