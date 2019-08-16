Россельхознадзор: в одной из колоний в Иркутской области хранили зерно в плохих условиях

Иркутский район, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Россельхознадзор оштрафовал одну из исправительных колоний в Иркутской области за неправильное хранение зерна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, была проведена плановая проверка в отношении Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 19 ГУФСИН по Иркутской области» (поселок Маркова Иркутского района). В ее ходе выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и государственных стандартов.

Склады для хранения зерна, предназначенного на корм сельскохозяйственным животным, не соответствовали требованиям: обнаружены открытые проемы, отверстия и щели, через которые в помещения попала вода, грязь и сор, мешки с овсом хранились на земле, без поддонов. Также в подсобном хозяйстве не проводились мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений, не осуществлялся контроль за условиями хранения зерна по показателям зараженности вредителями, температуре, влажности и наличию постороннего запаха.

В рамках проверки были отобраны пробы зерна для исследования на показатели качества и безопасности. Согласно протоколам Испытательного центра ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория»: партия 0,4 тонны предназначенного на кормовые цели зерна пшеницы не соответствует требованиям стандартов по показателю зараженности вредителями (мучным клещом и малым мучным хрущаком); другая партия весом 20,7 тонны не соответствует требованиям ГОСТ по органолептическим показателям (плесневый запах и серый цвет, не свойственные здоровому зерну).

За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого будет проконтролировано.