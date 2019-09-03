Россельхознадзор выявил нарушения в деятельности лесхоза Иркутской области

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В августе управление Россельхознадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области».

В ходе контрольно-надзорного мероприятия были выявлены нарушения в сфере карантина растений, сообщает пресс-служба ведомства.

Обследования участков ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в Иркутском, Шелеховском, Усольском, Боханском и Усть-Кутском районах установили, что подкарантиння продукция хранится и используется на неочищенной от порубочных остатков, коры, щепы, опилок территории, что создает угрозу распространения карантинных объектов, способных причинить вред окружающей среде.

При отборе образцов в Черемховском и Жигаловском филиалах, а также на Качугском участке лесхоза специалисты Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» обнаружили различные карантинные объекты: трех живых жуков малого черного елового усача и девять живых личинок большого и малого черных еловых усачей.

Такое бездействие юридического лица создает угрозу распространения карантинных объектов, способных причинить вред окружающей среде.

По результатам проверки лесхозу Иркутской области выданы предписания по обеспечению карантина растений. В отношении нарушителей будут приняты меры административного характера в установленном законом порядке.