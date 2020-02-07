Россельхознадзор выявил в Иркутской области нарушения правил оборота семян

Иркутская область, 9.02.20 (ИА «Телеинформ»), – В конце января управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия проведено плановое выездное мероприятие в отношении филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» в Приангарье.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверки прошли в районных отделах филиала, расположенных в городах Иркутск, Тулун, Братск, Черемхово, Усолье-Сибирское, а также в Эхирит-Бугагатском, Осинском, Боханском, Качугском, Нукутском, Куйтунском, Аларском и Заларинском районах.

По итогам мероприятия были выявлены нарушения закона «О семеноводстве» и государственных стандартов на семена сельскохозяйственных растений.

Например, при заполнении актов отбора средних проб семян в карточках определения качества пробы сотрудниками учреждения были допущены грубые нарушения. Информация в актах не соответствовала данным, внесенным в журналы учета партий семян, результаты анализа, протоколы испытаний, рабочие бланки образца. Данные нарушения были выявлены в 10 районных отделах.

В трех районных отделах «Россельхозцентра» используемые для определения посевных качеств семенного материала оборудование и приборы были не проверены, не калиброваны и не аттестованы. На семенной материал «вики яровой посевной сорта «Люба» категории оригинальные (ОС) суперэлита» выдан сертификат о соответствии его требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия» при содержании семян других культурных растений выше допустимых норм.

Нарушения в сфере семеноводства стали основанием для возбуждения административных дел в отношении должностных лиц ФГБУ «Россельхозцентр» по ст. 10.13 КоАП РФ, они привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Управлением Россельхознадзора выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого будет проконтролировано.