Алюминиевая ассоциация: Россия может заместить до 100% импорта литых автокомпонентов

Москва, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Развитие и организация отечественных высокотехнологичных литейных производств для российского автопрома может обеспечить рост внутреннего потребления алюминия на более чем 50 тысяч тонн ежегодно. Такие прогнозы были озвучены в ходе церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Алюминиевой Ассоциацией и Российской ассоциацией литейщиков (РАЛ). Цель соглашения – расширение кооперации сторон в вопросах совершенствования технологий литья в алюминиевой отрасли.

Подписание состоялось в рамках 8-й научно-технической конференции по литью, прошедшей в Самаре. Со стороны Алюминиевой Ассоциации документ подписал Председатель Валентин Трищенко, со стороны Ассоциации литейщиков – Президент Иван Дибров.

Литье – важное направление производственного процесса, которое позволяет выпускать самый широкий ассортимент востребованной продукции практически для всех отраслей промышленности: от чушки до высокотехнологичных отливок деталей для автомобильной промышленности (двигателестроение, автомобильные диски и т.д.), судостроения, авиации, космоса, робототехники, энергетики, строительства, железнодорожного транспорта, а также товаров народного потребления (посуда). Значительная доля продукции используется в дальнейшем машиностроительными заводами, пишет пресс-служба Ассоциации.

Одним из самых перспективных направлений развития является автопром, в котором доля импорта алюминиевых полуфабрикатов составляет порядка 60%. Согласно прогнозам, в 2018 году общая потребность в алюминии со стороны автопрома составит 254 тыс. тонн, из них – 58% (149 тыс. тонн) импорт, и 42% (106 тыс. тонн) – российское производство автокомпонентов.

При этом на литые компоненты (без учета легкосплавных колес) приходится почти 120 тыс. тонн алюминия ежегодно, но только менее 60% этого спроса покрывается внутренним производством. К примеру, более 80% стоимости новых двигателей составляют импортные комплектующие, из них доля литья – 50%.

В первую очередь, взаимодействие с РАЛ, в чью структуру входят 48 региональных отделений и 16 научно-технических Комитетов по всем переделам литейного производства, будет направлено на создание и освоение в промышленности современных материалов, технологий и оборудования, а также на повышение профессионализма и квалификации производителей алюминиевых деталей и компонентов в таких областях, как аттестация, контроль, сертификация, профессиональная подготовка и оценка качества в области литейного производства.

Для решения этих задач стороны договорились разрабатывать совместные предложения по вопросам применения, совершенствования литейных процессов, применяемых при производстве и изготовлении алюминиевых компонентов. Наряду с этим, соглашение предусматривает сотрудничество сторон по вопросам развития нормативно-технической базы применения процессов и технологий алюминиевого литья, а также информационное взаимодействие.

«Для выхода алюминиевой отрасли на новый качественный уровень необходимо развивать конкурентоспособные и высокоэффективные литейные мощности, создавать благоприятные условия для производства технологичных, инновационных продуктов и производств, развивать межотраслевую кооперацию. Алюминиевое литье играет важную роль в машиностроении, автомобильной промышленности, авиации, транспортном машиностроении, ТНП и др. отраслях, поэтому развивая внутренний рынок, мы сможем сделать отечественные товары не только более доступными по цене, но и более конкурентоспособными на внешних рынках. Но самое главное, что новые современные производства в России – это новые рабочие места для тысяч специалистов», – сказал глава Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

По сообщению пресс-службы Алюминиевой Ассоциации